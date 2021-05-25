Москве добавят освещения

Более 25 тысяч новых опор освещения появится в столице до конца года. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Из общего числа - более 12 тысяч фонарей поставят во дворах, еще 4 тысячи на территориях школ и детских садов. И более 9 тысяч на территории ТиНАО.

В новых фонарях установят только светодиодные светильники.

Они в несколько раз долговечнее и на 30% экономичнее натриевых и галогеновых ламп, отличаются теплым белым светом.

Отметим, что на светодиодах постепенно меняют и уже установленные лампы по мере их выхода из строя или по истечении срока эксплуатации. В 2020 году заменили около 6 тысяч таких светильников.

Всего за 10 лет установлено 249 тысяч новых опор наружного освещения. Количество осветительных приборов увеличилось в 1,6 раза.

Кстати, сегодня Москва входит в "пятерку" самых освещенных городов мира. Кроме Москвы в пятерку входят Токио, Лондон, Нью-Йорк и Париж.