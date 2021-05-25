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25.05.2021 12:58

Дело спроса

Текст: Анастасия Тарасова (глава инвестиционного департамента inv.lu)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 112(8463)
Вместе со стремительным ростом количества инвесторов 2020 год ознаменовался и ростом популярности вложений в частные компании (Private Equity). Еще 20 лет назад ситуация на рынке значительно отличалась от нынешней. Инвестиции в частные компании делали в основном венчурные фонды, а розничные инвесторы, банки, страховые компании и другие крупные игроки традиционно покупали акции на бирже.
Фото: istock
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Сегодня объем инвестиций в Private Equity по сравнению с 2000 годом вырос в восемь раз, тогда как на биржевом рынке - всего в три. Выросло и количество инвестиционных фондов, специализирующихся на таких инвестициях: если 10 лет назад под их управлением находились активы на 1,6 триллиона долларов США, то в 2019 году - уже на четыре триллиона долларов США.

Инвестиции становятся массовыми: в прошлом году уже более половины всех институциональных инвесторов держали в своих портфелях акции Private Equity. Что касается розничных инвесторов, то и среди них спрос на акции частных компаний существенно повысился.

Можно назвать минимум пять причин, объясняющих такой рост.

Во-первых, инвесторы пытаются найти более высокую доходность. По мнению аналитиков, акции частных компаний обгоняют по доходности акции, представленные на публичном рынке. Особенно привлекательными для инвесторов являются акции технологических компаний: IT-сферы, электронной коммерции, сферы финансовых технологий.

Во-вторых, покупка акций частных компаний дает возможность увеличить свои вложения в акции до этапа их публичного размещения (IPO). Многие компании склонны привлекать средства до IPO по цене в несколько раз меньше, чем цена при размещении, иногда на 20-30 процентов.

Акции частных компаний почти не зависят от ситуации на рынке

В-третьих, акции Private Equity относительно доступны - отсутствует неопределенность, какое именно количество акций сможет купить инвестор из-за снижения эмитентом аллокации (доли исполнения заявки, поданной инвестором), как это бывает во время IPO при высоком спросе. Если частная компания проводит официальный раунд привлечения финансирования, то можно рассчитывать приобрести именно тот объем, который был заявлен.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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В-четвертых, многие перспективные компании остаются непубличными и не торопятся с выходом на IPO, предпочитая быстро расти и занимать рынок за счет своего масштаба. Иногда к моменту выхода на IPO их потенциал практически исчерпывается. Следовательно, приобретение их акций на бирже уже не приносит инвестору ожидаемого дохода.

Некоторые компании вообще не выходят на IPO, их просто поглощает более крупная компания или так называемый SPAC - компания, созданная исключительно для поглощения частной компании, которая планирует выйти на биржу, минуя IPO. Инновационные бизнесы в уже упомянутых привлекательных для инвестора сферах чаще всего остаются непубличными или поглощаются SPAC или корпорациями.

В-пятых, акции частных компаний имеют относительно низкую волатильность по сравнению с биржевыми. У последних стоимость может меняться буквально в течение одних суток или даже нескольких часов. Акции частных компаний почти не зависят от ситуации на рынке, а стоимость обычно меняется от раунда к раунду, то есть раз в несколько месяцев.

Рост популярности инвестиций в частные компании, как ожидается, поможет нивелировать один из главных минусов Private Equity - недостаток ликвидности. Спрос на акции будет увеличиваться и среди розничных, и среди институциональных инвесторов.

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