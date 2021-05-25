Ракова: В Москве в домах престарелых не зафиксировано заболеваемости COVID-19

В московских домах престарелых после завершения вакцинации не зафиксировано заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На новогодних праздниках проживающим московских домов-престарелых было предложено пройти вакцинацию от COVID-19. Большая часть проживающих получила второй компонент уже к февралю - порядка 96% проживающих, которые не имели противопоказаний. Таким образом, из 15 тысяч проживающих прививку получили около 80%. Понимая всю ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье своих подопечных, сотрудники учреждений также приняли участие в вакцинации. Стойкий иммунитет в учреждениях сформировался к апрелю, жители получили возможность вести более активный образ жизни, к ним начали приходить гости. Сотрудники смогли с вахт перейти к обычному рабочему графику. После завершения вакцинации от COVID-19 мы не фиксируем заболеваемости в домах престарелых", - рассказала Ракова.

Одновременно с завершением "вахт" возобновились посещения проживающих в домах престарелых. Графики и временные правила посещений с соблюдением всех мер безопасности опубликованы на сайтах учреждений.

Работники по-прежнему тщательно наблюдают за здоровьем проживающих людей. Ежедневно измеряется температура тела, уровень кислорода в крови, проводятся обходы.

Сотрудники отмечают позитивные изменения жизни учреждений. Настроение проживающих заметно улучшилось. Они стали активнее, принимают гостей, видятся с близкими. Среди жителей 32 городских интернатов и пансионатов более половины старше 65 лет. С переходом к обычному режиму работы и после вакцинации пожилые люди не боятся оказаться вне пансионата, охотно выходят в город, посещают поликлиники и проходят плановое лечение в городских больницах.

Как сообщалось ранее, самым возрастным жителем пансионатов, привившимся против коронавирусной инфекции, стала 104-летняя ветеран Любовь Семенова. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, по-прежнему получает помощь в стенах пансионата.

Непрерывный метод работы городских домов-интернатов был введен дважды: с апреля по июль 2020 года и с октября 2020 года по апрель 2021 г. Это стало необходимой мерой для того, чтобы уберечь людей, которые живут в городских стационарных социальных учреждениях. Среди них ветераны, люди старшего поколения, те, кто имеет инвалидность и хронические заболевания.