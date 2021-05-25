Синоптики прогнозируют во вторник в Москве теплую погоду без осадков

До 23 градусов тепла, переменная облачность и повышенное атмосферное давление ожидают во вторник, 25 мая, жителей столичного региона. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

По данным синоптиков, погоду в Москве и области сейчас формирует антициклон, который принес переменную облачность. Поэтому небо будет хмуриться, но осадки все же маловероятны. Особого ветра тоже не ожидается, погода вполне комфортна для прогулок на свежем воздухе. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба - это немного выше нормы.