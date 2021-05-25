Москва 1930-х. Только что построенная гостиница "Москва". Шикарный ресторан на крыше. Захватывающий дух вид на мостовую. Камере Мотор!

85 лет назад в Зеленом театре Центрального парка культуры имени Горького состоялась премьера одного из главных советских фильмов 1930-х - "Цирк" Григория Александрова.Сценарий картины создан по мотивам пьесы Ильи Ильфа, Евгения Петрова и Валентина Катаева "Под куполом цирка".

Главную роль - американской актрисы Мэрион Диксон - сыграла великая Любовь Орлова. А роль Раечки, дочери директора цирка, исполнила Евгения Мельникова, одна из самых заметных актрис советского кино 1930-х. В 1935-м в фильме "Летчики" она исполнила роль Гали Быстровой - воспитанницы летной школы. Увидев Мельникову в этой картине, Александров и Орлова позвали ее в "Цирк".

Дочь Евгении Константиновны преподавала на факультете журналистики МГУ, а внук Андрей Голованов работал спортивным комментатором на Первом канале. Он и рассказывает о кадре из фильма, который снимался на крыше гостиницы "Москва":

- Задача иностранного предпринимателя, которого играет Павел Массальский, - накормить мою бабушку, то есть Раечку, тортом. Все для того, чтобы она набрала лишний вес и чтобы аттракцион "Чловек-ядро", когда им выстреливают из пушки, оказался сорванным. Там ведь даже лишние 40 граммов играли роль - как в фигурном катании. Небольшой перевес - аттракцион ломается. Что и произошло с героем Сергея Столярова.

Бабушка рассказывала Андрею про съемки на крыше гостиницы:

- Она жутко боялась высоты. Режиссер Александров говорил ей не смотреть вниз, призывал сосредоточиться на партнере. А еще бабуля всегда тепло отзывалась о Любови Орловой. У нее не было подруг, но с моей бабушкой у них сложились теплые отношения. Орлова была простой в общении, без звездной болезни, но очень закрытая. И как она снималась в "Цирке"! После многочисленных дублей под софитами, которые были установлены под стеклом, на которые Орловой нужно было садиться, у нее случиолись сильные ожоги. Но Орлова никому ничего не сказала, пока не пришлось ехать в больницу.

Евгения Мельникова прожила 92 года, ее не стало в 2001-м. Из героев "Цирка" жив Джеймс Паттерсон, сыгравший роль сына Мэрион Диксон.

- В 1939-м бабушке предложили сняться в главной роли в фильме "Граница на замке", но она была беременна моей мамой, которую, кстати, назовет в честь Гали Быстровой, своей героини из "Летчиков", - рассказывает Андрей. - Актрисы часто выбирают карьеру, но бабушка выбрала семью, отказалась от съемок. А главную роль сыграла Валентина Серова.

Евгения Мельникова всю жизнь служила в Театре киноактера. Одна из стен в квартире была завешана афишами ее спектаклей.

- В кино она сыграла не так много ролей, как могла бы. Но повторюсь, для бабушки важнее оказалась семья. И "Цирк", конечно, остается одним из главных фильмов в ее карьере, - говорит Анддрей. - Конечно, в чем-то фильм наивный, в чем-то пропагандистский. Но это не отменяет того, что он сделан талантливо. И не забывайте, что картина снималась в 1930-х. Бабушка вспоминала, что в те времена на съемки вдруг мог не прийти кто-то из актеров, съемочной группы. То есть люди просто исчезали бесследно...