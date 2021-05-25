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25.05.2021 15:56
Рубрика: Происшествия

"Черные риэлторы" из Забайкалья похитили квартиры на 15 млн рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Судимый ранее житель Читы создал преступную группировку, специализировавшуюся на аферах с недвижимостью.

В Москве мошенник обокрал квартиру случайной знакомой

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что группа состояла из десяти человек, среди которых было несколько работников одного из агентств недвижимости. Они узнавали информацию о выморочных квартирах, подделывали решения судов о признании подставных людей родственниками умерших собственников. Лже-родственники за свои услуги получали вознаграждение в 50 тысяч рублей, о криминальной схеме они не знали.

Волк добавила, что мошенники успели продать две квартиры на пять миллионов рублей. Кроме того, еще на три квартиры были оформлены документы, для них подыскивались покупатели. Пять квартир, которыми завладели "черные риэлторы", стоят не менее 15 миллионов рублей.

Читинские полицейские при содействии спецназа Росгвардии задержали подозреваемых. Один из них взят под стражу, на двоих наложен запрет определенных действий, еще на двоих - обязательства о явке. Они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД ДФО Забайкальский край

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