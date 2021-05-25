В Приамурье осуждены чиновницы, похитившие деньги у подтопленцев

В Амурской области осуждены экс-руководитель управления соцзащиты населения Мазановского района и ее подчиненная. Они признаны виновными в покушении на мошенничество и мошенничество. В обязанности женщин входила помощь людям, которые пострадали из-за паводка 2019 года.

Установлено, что весной 2020-го местный житель, чей дом пришел в негодное состояние из-за наводнения, обратился в ведомство для оформления сертификата на новое жилье. Женщины знали, что ему положено 2,2 миллиона рублей на покупку недвижимости, однако нашли человека, который согласился продать дом дешевле. Затем уговорили мужчину приобрести именно эту жилплощадь.

"Пострадавший считал, что покупает дом за полную стоимость сертификата, тогда как продавец был убежден, что обязан вернуть работникам соцзащиты 515 тысяч рублей, что он и сделал после оформления сделки купли-продажи и получения денежных средств", - сообщает прокуратура региона.

Чуть позже злоумышленницы попытались таким же образом похитить 400 тысяч рублей у продавца другого жилого помещения. Но тот обратился в областное УФСБ. Одну из чиновниц задержали с поличным при передаче денег.

Суд назначил экс-главе управления соцзащиты три года и шесть месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в госорганах три года. Ее сообщница отправится в исправительную колонию общего режима на три года. С обеих частично взыскан ущерб.