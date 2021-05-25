Видео: В Приморье люди накормили встреченного тигра колбасой и свининой

В соцсетях размещено видео, на котором автомобилисты на таежной дороге встретили амурского тигра и решили покормить того колбасой и даже свининой, подзывая хищника "кис-кис".

Где это происходит, неизвестно, но, скорее всего, в Приморье.

Тигру угощение понравилось. Но поведение людей не одобрили специалисты Центра "Амурский тигр", которые в Instagram написали: "Люди, ну когда вы уже поумнеете?"

Сотрудники Центра опасаются, что у хищника может сформироваться устойчивое убеждение: где люди - там еда. А потом тигр может зайти в населенные пункты в поисках пропитания, от чего могут пострадать люди, скот, домашние животные.