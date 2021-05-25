В Ульяновской области семьи с детьми-инвалидами отдохнут бесплатно

1 июня в Ульяновской области стартует летняя оздоровительная кампания. Семьи с детьми-инвалидами смогут бесплатно отдохнуть в соцучреждениях региона.

В рамках открытия марафона "Мои возможности" врио Губернатора Алексей Русских встретился с ребятами и их родителями, а также с представителями отделения благотворительного фонда "Клуб Добряков".

Первые путевки на оздоровительный отдых в Детский психоневрологический интернат "Остров детства" и "КЦСО "Гармония", а также подарки семьям, воспитывающим детей-инвалидов, вручила и.о. министра семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Наталья Исаева.

"В поселке Базарный Сызган на базе интерната "Остров детства" начнет работу первый круглогодичный лагерь для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Опытные специалисты проведут курс реабилитации продолжительностью 21 день или пять дней. Также можно будет взять путеку в Комплексный центр социального обслуживания "Гармония" в поселке Павловка. Здесь семьи смогут отдохнуть в рамках проекта "Семейная гостиная выходного дня". Все желающие могут обратиться в социальную защиту по месту жительства", - рассказала Наталья Исаева.

Как сообщили в профильном ведомстве, в органах социальной защиты Ульяновской области состоят на учете 4,7 тысяч детей-инвалидов, что составляет 8,8 процента от населения региона.

Справка "РГ"

Благотворительный фонд "Клуб добряков" основан в 2017 году. Он имеет 61 отделение по России и странам СНГ. Ульяновское волонтерское отделение образовалось почти сразу с федеральным и функционирует уже больше трех лет. За это время было реализовано несколько проектов. Для ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница имени Ю.Ф. Горячева" переданы портативный прибор для контроля инъекций при лечении детей с диагнозом церебральный паралич, 232 комплекта нового постельного белья, 234 предмета посуды, стиральная и сушильная машинки. В рамках новогодних мероприятий подарено 1118 сладких подарков. В период пандемии поддержали две Детские больницы, подарив 1500 единиц защитных средств и 700 наборов одноразовой посуды.