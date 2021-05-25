"Транснефть - Западная Сибирь" провела пожарно-тактические учения на трех производственных объектах

АО "Транснефть - Западная Сибирь" провело пожарно-тактические учения (ПТУ) на трех производственных объектах, расположенных в Омской и Новосибирской областях.

В ходе учений на Омской линейной производственно-диспетчерской станции, а также ЛПДС "Москаленки" и "Сокур" были отработаны практические действия работников станций, членов добровольных пожарных дружин (ДПД), а также работников ведомственных и договорных пожарных команд объектов при ликвидации последствий нештатных ситуаций. Также проверялась исправность автоматической системы пожаротушения.

Согласно замыслу учений, на всех трех станциях в результате взрыва паровоздушной смеси в резервуаре произошло загорание нефти по всей поверхности зеркала. Работники станций были эвакуированы. Участники тренировок в установленные сроки выполнили тушение условных возгораний в резервуарах с использованием передвижной пожарной техники.

В общей сложности в трех ПТУ принимали участие 70 человек, была задействована специализированная пожарная техника АО "Транснефть - Западная Сибирь" и МЧС России - 18 автомобилей воздушно-пенного тушения с пожарно-техническим вооружением и оборудованием.

Наблюдатели отметили, что все задачи, поставленные перед участниками, были выполнены в полном объеме и в нормативное время.

Подобные тренировки позволяют проверить степень готовности пожарных подразделений, членов ДПД и персонала объекта к нештатным ситуациям и оперативному взаимодействию. В 2021 году на объектах АО "Транснефть - Западная Сибирь" будет проведено 9 ПТУ.

Сайт компании - siberia.transneft.ru.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Сибирь"