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25.05.2021 03:00

В 1 квартале 2021 года АО "РЭС" вдвое увеличило объем инвестиций

В акционерном обществе "Региональные электрические сети" подвели промежуточные итоги реализации долгосрочной инвестиционной программы, утвержденной Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области в 2020 году.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

За 1 квартал 2021 года в модернизацию электросетевого комплекса региона АО "РЭС" уже вложило около 350 миллионов рублей, что на 49% превышает объем инвестиций за аналогичный период прошлого года. В целом на текущий год планируемый объем инвестиций составляет 2 727 млн руб., в том числе 478 млн руб. для целей технологического присоединения потребителей.

За отчетный период энергетикам удалось ввести в эксплуатацию 25 км линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ, 30 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ установленной мощностью более 5 МВА, а также 88 МВА на ключевых центрах питания.

Кроме того, АО "РЭС" приступило к реализации инвестиционных проектов, имеющих высокую технологическую и социальную значимость. Выполняются организационные мероприятия по подготовке проектной документации, закупке материалов и оборудования. Среди значимых инвестиционных проектов, реализация которых велась в течение первого квартала 2021 года, можно отметить переустройство участка воздушной линии электропередачи 110 кВ Заречная - Искитимская, строительство нового распределительного пункта 10 кВ в городе Барабинске Новосибирской области, а также подготовку стройплощадки будущей электрической подстанции 110 кВ "Залив", предназначенной для электроснабжения потребителей на западе Новосибирского района (район п. Верх-Тула, п. Морской, п. им. Крупской и т.д.).

В целом, в течение 2021 года в рамках инвестиционной программы предполагается продолжить активную реализацию мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения, в т.ч. выполнить значительный объем по реконструкции и строительству сетей 10-0,4 кВ на территории города Новосибирска и районов области. Работы запланированы на нескольких десятках улиц во всех районах областного центра, а также во многих населенных пунктах.

Наряду с модернизацией распределительных сетей АО "РЭС" ведет и реконструкцию высоковольтных подстанций. В текущем году планируется продолжить и завершить реконструкцию ПС 35 кВ Барлак, ПС 110 кВ Баганская, ПС 110 кВ Ельцовская, выполнить работы по замене трансформаторов на ПС 110 кВ Барышевская, провести реконструкцию закрытого распределительного устройства 10 кВ ПС 110 кВ Заречная.

Еще одним важным направлением инвестпрограммы компании является создание возможности технологического присоединения новых потребителей, в т.ч. социально значимых объектов. Например, в 2021 году энергетики построят электросетевую инфраструктуру для подключения целого ряда медицинских учреждений:

* Городская поликлиника № 18, ул. Степная;

* Городская клиническая поликлиника №22, ул. Виктора Уса;

* Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника №27, ул. Ереванская;

* Городская клиническая поликлиника №16, пл. Райсовета;

* Городская клиническая поликлиника №7, ул. Пролетарская;

* Городская клиническая поликлиника №13, ул. Краснодарская;

* Городская клиническая поликлиника №2, ул. Татьяны Снежиной.

Также АО "РЭС" планирует выполнить мероприятия по строительству электрических сетей 0,4-10 кВ и в рамках создания инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Горный".

Энергетики продолжат активную реализацию мероприятий инвестиционной программы, направленных на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей, а также на улучшение показателей инвестиционного климата региона.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

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