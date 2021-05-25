Врачи Иркутска заплатят миллион за рождение девочки с пороком глаз

Суд Кировского района Иркутска принял решение взыскать в пользу местной жительницы миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Перинатальный центр столицы региона заплатит за "ненадлежащее оказание медицинской помощи", проинформировала прокуратура Иркутской области.

Женщина обратилась в суд после рождения дочери - она появилась на свет с патологией обоих глаз.

Как выяснилось, жительница Приангарья во время беременности встала на учет в перинатальный центр города. Специалисты учреждения здравоохранения при проведении скрининговых исследований ошиблись в оценке состояния плода. А оценка хрусталиков глаз, уточняет надзорное ведомство, вообще не проводилась. После диагностирования врожденной аномалии девочку признали инвалидом.

Хотя дефекты обследования не имеют прямой причинно-следственной связи с пороком рождения, акушер-гинеколог оказал медицинскую помощь не в полном объеме и с нарушением принятых стандартов, резюмировали в прокуратуре.

Решение суда вступило в силу.