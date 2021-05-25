Глава КБР: "Россети" помогают повысить надежность энергоснабжения региона

Сегодня в Нальчике состоялась рабочая встреча главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Кокова и и. о. генерального директора "Россети Северный Кавказ" Романа Левченко.

- "Холдинг "Россети" - это государственная компания, взаимодействие с которой имеет положительные эффекты для социально-экономического развития региона. Мы, безусловно, намерены продолжить продуктивное сотрудничество, в том числе в реализации совместных инвестиционных и производственных программ. Это важно для повышения качества электроснабжения и развития инфраструктуры, - сказал Казбек Коков.

Надежность энергоснабжения

На финансирование ремонтной кампании в КБР энергокомпанией в этом году будет направлено свыше 265 млн рублей (+ 28 % к уровню 2020 года). Работы уже активно проводятся: завершен ремонт более 11 км ЛЭП 0,4-110 кВ, 21 коммутационного аппарата, 10 трансформаторов и 20 трансформаторных подстанций.

Консолидация и формирование единого центра ответственности

Кабардино-Балкария - один из регионов СКФО с положительным опытом консолидации сетей на базе госхолдинга "Россети" (программа закреплена в Стратегии развития электросетевого комплекса РФ, утверждена распоряжением правительства страны). В 2019-2020 годах под управление "Россети Северный Кавказ" перешло 638 объектов (256 МВА, свыше 4 100 км ЛЭП), включая сетевые активы Нальчика и Баксана, Эльбрусского и Прохладненского районов. Власти региона и энергетики планируют усилить совместную работу по консолидации нестабильно функционирующих сетей для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Высокая платежная дисциплина населения КБР

- Жители республики отличаются стабильным уровнем платежей за электроэнергию. И в этом вопросе, и в совместной работе по формированию высокой культуры платежей жителей Кабардино-Балкарии энергетики ощущают постоянное содействие и поддержку региональных органов власти, - подчеркнул Роман Левченко.

Тем временем

На этом фоне отмечен рост задолженности ЖКХ региона (уровень расчетов за четыре месяца - 30 %, общий долг на первое мая - 2,5 млрд рублей). На встрече обсуждались совместные шаги по урегулированию проблемы.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"