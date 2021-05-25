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25.05.2021 15:09
Рубрика: Происшествия

В Дагестане возбудили дело о гибели детей при пожаре

Текст: Роман Мерзляков

Дагестанские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух несовершеннолетних в результате пожаре, сообщили в пресс-службе республиканского управления СК РФ.

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По версии следствия, утром 25 мая в квартире на пятом этаже многоквартирного дома в городе Избербаше произошло возгорание. Находившиеся в квартире два ребенка в возрасте трех и пяти лет скончались от удушья.

Еще двух детей восьми и девяти лет из той же квартиры доставили в больницу.

Следователи устанавливают причину и очаг возгорания, допрашивают свидетелей. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

Ход расследования уголовного дела руководитель следственного управления региона поставил на особый контроль.

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