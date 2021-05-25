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25.05.2021,  
09:24
Текст:  Антон Валагин

Атомная подлодка "Князь Олег" может впервые выйти в море в июне

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Первый тестовый выход в море стратегического подводного ракетоносца "Князь Олег" запланирован на начало июня.

- По планам на сегодня, "Князь Олег" выйдет в море в начале лета, - сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, добавив, что планы могут измениться. В пресс-службе Севмаша, построившего подлодку, эту информацию комментировать не стали.

Ранее предполагалось передать корабль флоту к Дню ВМФ, который празднуют 25 июля.

- Это вряд ли возможно, поскольку лодке предстоит выполнить программу заводских и государственных испытаний. В частности, произвести запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" из подводного положения в Баренцевом море по камчатскому полигону Кура, - рассказал собеседник агентства.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Главком ВМФ адмирал Николай Евменов сообщил, что новый ракетоносец будет передан Военно-морскому флоту России до конца 2021 года.

"Князь Олег" - пятый корабль типа "Борей" и второй, построенный по усовершенствованному проекту "Борей-А". Помимо улучшенной гидродинамики, управляемости на глубине и новейшего оборудования, отличительная особенность улучшенных "Бореев" в том, что лодки построены " с ноля", без использования заделов субмарин других проектов. Это позволило в полной мере раскрыть потенциал АПЛ четвертого поколения.

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