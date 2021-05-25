Поможет ли ограничение экспорта древесины справиться с ее дефицитом

Из Минпромторга РФ поступила информация о возможных ограничениях экспорта древесины. С особым вниманием ее восприняли лесные регионы страны. Ведомство предложило внести пиломатериалы в перечень товаров, существенно важных для внутреннего рынка. Это позволяет в исключительных случаях устанавливать временные ограничения и полный запрет на вывоз продукции за рубеж. Ранее Минпромторг подготовил аналогичный проект для древесно-стружечных плит.

Отмечается, что пойти на такие меры вынуждают дефицит и подорожание сырья для деревянного домостроения, с которыми столкнулись в России и других странах. Если в прошлом году из-за пандемии рынок пиломатериалов "провис", то в 2021-м спрос на них взлетел, поскольку многие начали строиться. Особенно ощутимо древесина выросла в цене на мировом рынке, и наш леспром увеличил зарубежные поставки.

По данным Российского экспортного центра, в первом квартале этого года Северо-Западный федеральный округ занял первое место в стране по объему вывоза за рубеж древесины и продукции из нее с показателем 770 миллионов долларов США. В первую десятку регионов - лидеров по лесному экспорту России вошли сразу шесть субъектов СЗФО: Петербург и Ленобласть, Поморье, Вологодчина, Карелия и Республика Коми.

В прошлом году экспорт древесины из Северо-Западного округа упал на 18 процентов, зато в текущем вырос уже на 60 процентов по сравнению с таким же периодом 2020-го. Чаще всего за рубеж уходят пиломатериалы и фанера. Основные рынки - Китай, Финляндия и Эстония.

Тем временем спрос на продукцию ЛПК растет и в России - вместе с ценами. По данным Ассоциации деревянного домостроения РФ, стоимость клееного бруса для строительства за последний год выросла в два раза - с 30 тысяч до 60 тысяч рублей за кубометр. Но это все равно значительно меньше, чем готовы платить зарубежные покупатели.

Как и другие лесные регионы, Архангельская область отправляет лес на экспорт с советских времен, для нее это всегда было важнейшим источником дохода.

- Областной бюджет более чем на пятьдесят процентов пополнялся за счет лесопромышленного комплекса, - отмечает председатель региональной организации Вольного экономического общества, доктор экономических наук Альберт Сметанин. - И сегодня мы также не можем обойтись без лесного экспорта. Введены ограничения на вывоз кругляка, и это правильно, поскольку он стоит дешевле, чем продукция глубокой переработки. Но другие ограничения на экспорт древесины могут осложнить работу бизнеса. На мой взгляд, при принятии такого решения надо учитывать специфику арктических регионов. Предприниматели АЗ РФ получили целый ряд преференций от государства, а ограничения могут снизить их действенность.

По мнению ученого, есть и другие способы насытить внутренний рынок пиломатериалами. Расчетная лесосека в Поморье местами осваивается лишь на 50 процентов, и остающийся задел надо использовать для развития деревянного домостроения. А в Коми из 33 миллионов кубометров леса используется всего 22 процента.

Нужно мотивировать предпринимателей на производство стройматериалов, и главная роль в этом должна принадлежать малому и среднему бизнесу, считает Альберт Сметанин. Но тут возникает проблема: лесосека в основном поделена между крупными игроками. Значит, надо сделать так, чтобы им было выгодно отдать часть делянок в разработку "малышам" - к примеру, на принципах франчайзинга, то есть передачи прав за плату.

Специалисты отмечают, что до настоящего дефицита сырья нам пока далеко: леса в России еще достаточно, но не везде до него можно добраться, чтобы заготовить. И даже в такой ситуации нехватка готовой продукции отмечается не везде.

- Нет никаких данных о том, что в Архангельской области образовался дефицит строительных материалов из древесины, а также о резком росте их стоимости, - отмечает председатель постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по аграрной политике Александр Дятлов. - Каждый желающий построить дом на территории области получает двести кубометров древесины. Около миллиона кубометров выставляется на аукцион для малого и среднего бизнеса, который наполняет древесиной внутренний рынок. Часть ее уходит на строительство домов в Поморье, часть продается в другие регионы в виде вагонки и прочей продукции.

Остановка экспортных потоков не приведет к снижению цен на пиломатериалы для своих потребителей, поскольку это невыгодно предприятиям ЛПК, полагает эксперт. Им проще будет сократить производство, что может негативно сказаться на отрасли, в которой только в Поморье работают 15 тысяч человек.

Если в прошлом году из-за пандемии рынок пиломатериалов "провис", то в 2021-м спрос на них взлетел, поскольку многие начали строиться

- Бизнес несет большие затраты: вносит арендную плату за участки, строит в лесу дороги, реализует инвестпроекты, - продолжает Александр Дятлов. - Если предприятиям-экспортерам придется остановиться, сбой пойдет по всей цепочке начиная с леспромхозов. В Архангельской области строится крупнейшее в стране дерево-обрабатывающее производство - оно позволит добраться до лесов, которые не эксплуатировались даже в советские годы. В случае сокращения экспортных доходов реализация этого инвестпроекта окажется под угрозой, уменьшатся и налоговые поступления в бюджет.

Кроме того, далеко не вся экспортная продукция востребована на внутреннем рынке. Как сообщили на одном из архангельских лесозаводов, в год он производит 850 тысяч кубометров экспортных пиломатериалов камерной сушки. В регионе их практически не покупают. Если остановить экспорт, на продажу остатков уйдет до полугода.

Чтобы древесины хватало всем, необходим целый комплекс мер, подчеркивают эксперты отрасли. Прежде всего надо провести лесоустройство, которое позволит понять, сколько зеленых ресурсов у нас есть. Эти данные сильно устарели во всех регионах, в Поморье они актуальны всего на 20 процентов. Нужна помощь в строительстве лесных дорог, которые позволят осваивать дальнюю тайгу. Можно также задуматься о перераспределении лесосеки - например, муниципальной - в пользу малых предприятий.