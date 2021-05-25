В Петербурге опровергли слухи о дефиците коек для пациентов с COVID-19

В стационарах Петербурга хватает мест для размещения пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас свободно 15,7 процента специализированных коек, сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Северной столицы.

Открытие госпиталя в "Ленэкспо" наделало в Петербурге много шума и появились сообщения, что якобы все места уже оперативно заполнены. Но, как отметили в комздраве, сейчас в открытом под госпиталь павильоне №5 из 257 коек свободны 89. И оснований для увеличения коечного фонда в "Ленэкспо" не имеется.

Тем не менее, заболеваемость коронавирусной инфекцией в Петербурге растет. Так, 25 мая в городе было выявлено 844 новых случаев COVID-19, а неделю назад, 18 мая - 772. Ранее в Петербурге продлили до 12 июля обязательный масочный режим и ряд других ограничений.

Однако, как отметила в ходе прошедшей накануне пресс-конференции начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия, несмотря на то, что фиксируется рост заболеваемости, пока сложно сказать, насколько он стойкий. Сейчас в Петербурге активно идет вакцинация, кроме того, многие горожане переболели, и у них сохранился иммунитет.