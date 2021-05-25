В Великом Новгороде под тысячелетним мостом нашли нательный крест

В Великом Новгороде при обследовании опор моста Х века на реке Волхов подводные археологи нашли нательный крест, монеты разных периодов, а также пряжки, пуговицы, булавки и подковы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Археологический сезон подводные исследователи открыли уже в начале апреля. В центре исследований оказался Великий мост. Он был построен в Х веке на реке Волхов и использовался, с большой вероятностью, не только для того, чтобы переходить с одного берега на другой, но и для контроля судоходства по реке.

Исследовались находки под опорой №5. Подводные археологи смогли исследовать поверхностный слой на глубине 70 сантиметров. Помимо индивидуальных находок, было обнаружено более сотни фрагментов керамики, кости животных.

Однако, по оценкам исследователей, находок не так много. Дело в том, что на средневековых мостах часто обустраивались лавки, из-за этого возле опор за годы существования моста скапливалось довольно большое количество мусора. Здесь ситуация иная, причем, находок Х века пока ней найдено.

Ученые полагают, что когда мост перестал функционировать, на этом месте возводились только временные мосты, основой которых становились небольшие суда. Оттуда регулярно сбрасывали в реку битую посуду, однако лавок, которые могли бы добавить мусора, на таких временных мостах не обустраивали, считают археологи.