В Таганроге главный инженер водоканала арестован по делу о гибели рабочих

Главный инженер таганрогского водоканала арестован по делу о гибели 11 рабочих на очистных сооружениях, сообщает ТАСС.

21 мая две бригады спустились в коллектор в поселке Дмитриадовка. По предварительным данным, произошел выброс метана. Десять человек погибли сразу, еще один скончался по дороге в больницу.

Возбуждено уголовное дело. В рамках расследования задержан главный инженер городского водоканала. Сегодня суд арестовал его на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 20 июля.

Для материальной помощи из резервного фонда регионального правительства выделили почти 16 миллионов рублей. Родственникам погибших работников предприятия выплатят по одному миллиону рублей. Семи работникам, получившим из-за аварии тяжкий и средний вред здоровью, перечислят по 400 тысяч рублей.