Яхта с туристами потерпела бедствие в районе Сочи

Яхта с двумя туристами на борту начала тонуть в акватории Черного моря неподалеку от Сочи 24 мая. Из-за неисправности судна людям на борту пришлось подать сигнал бедствия. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю, на помощь туристам отправились сотрудники ведомства.

- Направлявшая из Сочи в Гагры яхта "Валенсия" потерпела бедствие в акватории Черного моря в 13 милях от берега. На ней находились два российских туриста, - отметили в пограничном УФСБ региона.

Из Имеретинской буты для спасения людей вышла яхта "Куба", а в Сочи и Новороссийске развернули командные пункты спасательных работ. Из-за трехбалльного волнения на море яхта не смогла оказать помощь терпящим бедствие, тогда было решено направить к ней поисково-спасательный катер пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В результате обоих туристов смогли доставить на берег, а саму яхту "Валенсия" отбуксировали в ближайший порт. Яхту "Куба" к берегу помог транспортировать катер Росгвардии.