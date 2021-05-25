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25.05.2021 16:55
Рубрика: Общество

В Крыму проверят условия жизни 101-летней труженицы тыла в аварийном доме

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю проверит сведения об отсутствии комфортного жилья у 101-летней труженицы тыла из Керчи Нины Ковалевой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Сергей Винник/РГ
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Ветеран труда живет в доме, который еще в 2016 году был признан аварийным: в нем нет санузла, стены и потолок испещрены трещинами, а крыша течет.

Проверку инициировал руководитель регионального управления СК Владимир Терентьев. Следователи намерены установить все обстоятельства ситуации, а также определить признаки халатности в действиях чиновников, ответственных за предоставление жилья льготникам.

Проверку соблюдения местными чиновниками жилищного законодательства в случае с 101-летней труженицей тыла начала и прокуратура Республики Крым.

- Будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц органов госвласти и местного самоуправления, не принявших своевременные решения о переселении пожилой женщины из непригодного жилья и не обеспечивших ей надлежащие условия проживания, - заверили в надзорном ведомстве.

Во время Великой Отечественной войны Нина Петровна служила в женском полку. После его расформирования она в тылу участвовала в перевозке раненых советских воинов на кораблях.

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