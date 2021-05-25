В Волгограде будут судить подозреваемого в убийстве несовершеннолетней

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Михайловки и его 16-летней знакомой, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщников подозревают в убийстве по предварительном сговору. Мужчине также инкриминируется совершение похищение несовершеннолетней с применением насилия, незаконное приобретение огнестрельного оружия и другое

По версии следствия, в мае 2020 года обвиняемый договорился встретиться с 16-летней девушкой. Он насильно вывез ее в ремонтную мастерскую в промзоне Михайловки. Там, угрожая расправой, мужчина потребовал возобновить с ним отношения. Испугавшись, его знакомая согласилась. Но после возвращения домой она сообщила немолодому приятелю, что не желает продолжать общение и при повторной попытке увидеться напишет заявление в полицию.

Тогда мужчина начал оказывать знаки внимания ее подруге, заодно формируя у той негативное отношение к бросившей его девушке.

В ночь с 16 на 17 августа эта подруга пригласила потерпевшую в гости: в арендованную квартиру, куда впоследствии пришел ее сообщник. По указанию мужчины его подельница с телефоном гостьи ушла из квартиры и ходила по городу, создавая видимость прогулки с подругой.

Затем сообщники вывезли девушку в лесопосадку, где мужчина задушил ее ремнем. От ее личных вещей они избавились. Вину в содеянном фигуранты уголовного дела не признают, ожидать суда они будут под стражей.

При обыске по месту жительства обвиняемого обнаружили охотничий карабин, который он хранил без соответствующего разрешения.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Волгоградский областной суд.

Максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы.