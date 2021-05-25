На Среднем Урале спасатели не нашли ни одного безопасного пляжа

Водоемы Свердловской области не предназначены для купания. Ни один пляж не прошел проверку, сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области.

Спасатели отмечают, что купание в свердловских речках и озерах небезопасно для жизни и здоровья. К сожалению, это не просто слова: с начала мая утонуло уже восемь человек, включая троих детей.

Сотрудники МЧС усиливают ежедневное патрулирование прибрежных территорий, чтобы предупредить население об опасности. В Каменск-Уральском и Каменском городском округах спасателям помогают с рейдами сотрудники по делам несовершеннолетних местного отдела полиции. В Екатеринбурге на обход выходят сотрудники пожарных частей, полицейские и представители администрации. Профилактические беседы провели и с отдыхающими в Ревде.