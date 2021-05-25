"Транснефть-Сибирь" ликвидировала условный пожар в резервуаре для хранения нефти

Новости

Из больницы в Казани выписали шесть учеников гимназии №175 14:53
Новак: Россия готова к поставкам "Спутник V" в Саудовскую Аравию 14:40
Верховный суд сообщил о снижении тюремного населения 14:36
Онлайн-голосование на выборах в сентябре пройдет в 7 регионах РФ 14:31
У сериала "Сёгун" с Ричардом Чемберленом и Тосиро Мифунэ будет ремейк 14:30
В центре Москвы произошел крупный пожар 14:23
ЦАГИ представил исследования в области вертолетного такси 14:00
Вышел трейлер "Порохового коктейля" с Линой Хиди и Карен Гиллан 14:00
Памфилова напомнила о важности прививки от коронавируса 13:53
"Вашингтон" не отпустил Самсонова в сборную России 13:52
Песков выразил сожаление из-за введения ЕС запрета полетов над Беларусью 13:47
ФНС готовит проект полностью безбумажного документооборота 13:40
Собянин рассказал о дискуссии вокруг программы реновации в Москве 13:37
В Кремле выразили надежду на освобождение задержанной в Минске россиянки 13:35
Samsung представила новую линейку интерьерных телевизоров в России 13:35
Российский режиссер позвал Кевина Спейси в свой фильм 13:25
Борис Титов покинет пост бизнес-омбудсмена 13:19
Песков назвал слова Уйбы про Путина вырванными из контекста 13:14
"Почта России" будет доставлять вино при его онлайн-продаже 13:07
Володин предложил использовать опыт Москвы для обновления жилья в регионах 13:05
В РСА объяснили, кто будет платить за ДТП с роботом-курьером "Яндекса" 13:03
В гостиницах Петербурга запретили "шведский стол" 13:00
Насколько безопасно снимать наличные с чужих карт через QR-код 12:53
Флик возглавит сборную Германии после чемпионата Европы 12:48
В Мадриде сняли все ограничения на передвижение 12:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
25.05.2021 14:33

"Транснефть-Сибирь" ликвидировала условный пожар в резервуаре для хранения нефти

АО "Транснефть - Сибирь" провело пожарно-тактическое учение по тушению по-жара в резервуарном парке линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Самотлор" Нижневартовского управления магистральных нефтепроводов (ХМАО-Югра).
Фото: АО "Транснефть - Сибирь" Фото: АО "Транснефть - Сибирь"
Фото: АО "Транснефть - Сибирь"

Цель - подтверждение готовности персонала станции и Нижневартовского местного пожарно-спасательного гарнизона к ведению действий по тушению пожаров и ликвидации последствий ЧС в резервуарных парках, а также проверка уровня подготовки начальствующего состава гарнизона по руководству тушением пожара.

По легенде учений в резервуаре для хранения нефти объемом 20 тысяч кубометров произошел взрыв газовоздушной смеси, вследствие чего возникло возгорание по всей площади зеркала резервуара. В результате "взрыва" кровлю резервуара сорвало и отбросило на 10 метров. Стационарная система охлаждения и автоматическая установка пожаротушения резервуара вышли из строя. Возникла угроза распространения пожара на соседние резервуары.

Оперативно прибывшие на место дежурный караул 33 пожарной части, охраняю-щей ЛПДС "Самотлор", а также расчеты пожарно-спасательного гарнизона, провели пенную атаку с подачей пены в слой нефти. Параллельно проводилось охлаждение "горящего" резервуара. Всего в учении было задействовано 45 человек, использовалось 12 пожарных автоцистерн и 2 пеноподъемника.

Условное возгорание в резервуарном парке ЛПДС "Самотлор" ликвидировано в установленные сроки. Комиссия отметила слаженность и оперативность действий участ-ников тренировочного мероприятия.

Проведение пожарно-тактических учений с персоналом подразделений и служб АО "Транснефть - Сибирь" является важной составляющей в обеспечении пожарной, промышленной и экологической безопасности на объектах предприятия.

Сайт компании siberia.transneft.ru

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Сибирь"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы УрФО Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

Главное сегодня

Онлайн-голосование на выборах в сентябре пройдет в 7 регионах РФ
ИИХФ сохранит флаг Беларуси на всех объектах чемпионата мира
СК начал проверку после разлива нефтепродуктов у берегов Туапсе
Прибытие Ту-22М3 на авиабазу Хмеймим показали на видео
Грузия откроет сухопутные границы 1 июня