В Челябинской области объяснили перебои с водой в аномальную жару

Власти Челябинской области объяснили перебои в подаче воды, на которые жалуются жители нескольких муниципалитетов региона. Как выяснилось, одной из причин засухи в кранах стало отсутствие электроэнергии в сетях, питающих насосы скважин, сообщили в правительстве региона.

- Электричество не подается ввиду плановых ремонтных работ на линиях электропередачи, - передает пресс-служба. - В связи с этим министерством строительства и инфраструктуры достигнуты договоренности с региональной энегоснабжающей организацией о временной приостановке планово-ремонтных работ на объектах электроэнергетики. Прежде всего тех, которые подают энергию на объекты водоснабжения.

Кроме того, в связи с установившейся жаркой погодой и выросшим потребления воды в Верхнеуральске пущена дополнительная скважина, а в поселке Карагайский - дополнительного насоса.

Между тем

Жалобы на нехватку воды поступают из многих территорий региона. В том числе из Копейска и его поселков, Еткульского района, Пласта, Брединского и Карталинского района и некоторых других "горячих точек" на карте области.