Россия и США обсудили предотвращение инцидентов в открытом море и в воздухе

Плановые российско-американские консультации по выполнению Соглашения между правительством СССР и правительством США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года состоялись во вторник, 25 мая. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Там отметили, что стороны обсудили взаимодействие экипажей кораблей и самолетов, выполнение правил, предусмотренных соглашением. В Минобороны уточнили, что очередной раунд консультаций намечен на 2022 год.

Один из пунктов этого договора, который был подписан 25 мая 1972 года в Москве, гласит, что корабли и самолеты сторон не должны производить имитации атак путем разворота орудий, ракетных пусковых установок, торпедных аппаратов и имитации применения других видов оружия в направлении невоенных судов другой стороны. Кроме того, стороны также договорились не выбрасывать каких-либо предметов вблизи невоенных судов другой стороны таким образом, чтобы они представляли опасность для этих судов или помех для мореплавания.