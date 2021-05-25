С-500: цель для уничтожения определена

Как ранее заявлял замминистра обороны Алексей Криворучко, Вооруженные силы планируют получить первые комплексы С-500 в 2021 году, серийная поставка начнется в 2025-м.

Это очень важные новости. Слова Верховного главнокомандующего и замминистра обороны фактически объясняют, почему Гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков в ходе марафона "Новое знание" сделал заявление по теме, как бы к сфере интересов его концерна не относящейся. Концерн Воздушно-космической обороны занимается разработкой, а также производством комплексов и систем ПВО и ПРО. С-500 "Прометей" - детище "Алмаз-Антея".

Напомним, Ян Новиков как бы совершенно неожиданно затронул тему милитаризации космоса. Он отметил, что американские космические аппараты многоразового использования Х-37В могут нести на борту ядерное оружие. Соединенные Штаты создали уже шесть таких аппаратов разных размеров. По его словам, которые приводило информагентство ТАСС, "один аппарат сейчас находится на орбите. Официально заявлено, что аппараты созданы для различных научных целей и разведки. По нашим оценкам, малый аппарат может нести до трех ядерных боеголовок, большой - до шести". Гендиректор концерна добавил, что в ближайшее время у США может появиться уже восемь космолетов типа Х-37.

Упомянутый Новиковым аппарат - самый секретный на сегодня космический объект Соединенных Штатов. Официально работы над созданием X-37 корпорация Boeing совместно с NASA начала в 1999 году. После того как стало ясно, что работы идут в правильном направлении,13 сентября 2004 года дальнейшая разработка X-37 была передана из НАСА Пентагону, точнее, его Агентству по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам (DARPA).

Первый космический полет начался 22 апреля 2010 года. 3 декабря 2010 года Х-37В совершил ночную посадку на взлетно-посадочную полосу базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. Во время посадки лопнуло колесо шасси. Отлетевшие куски резины нанесли незначительные повреждения нижней части фюзеляжа аппарата. Несмотря на это, аппарат не отклонился от курса и продолжил торможение, держась ровно середины посадочной полосы, что говорит о его надежности. Х-37В провел в космосе 224 дня. В ходе пребывания на орбите аппарат получил семь повреждений обшивки в результате столкновения с космическим мусором. То есть, орбита его не просчитывалась так, чтобы не допускать таких столкновений. Х-37В пер, подобно космическому танку, в том направлении, которое ему было задано, невзирая на какой-то там мусор. Это лишь подчеркивает военное назначение челнока.

17 мая 2020 года состоялся запуск, ознаменовавший начало шестой миссии X-37B, и этот аппарат сегодня периодически пролетает над нашими головами.

Когда-то мы были первыми в создании многоразовых космических аппаратов военного назначения, известных как проект "Спираль". Сейчас предпринимаются попытки вернуться к этой теме. В частности, заявлялось, что разработчик "Бурана" НПО "Молния" планирует создать принципиально новый аэрокосмический корабль гражданского назначения. Как сообщалось, новинка отправится на орбиту в ближайшие пять лет. Напомним, полноразмерный макет перспективного орбитального космолета был представлен на закрытом показе в рамках военно-технического форума "Армия-2020". Пока же американцы нас явно опережают.

В настоящее время действует Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. В 1967 году его подписали США, Великобритания и СССР. Сегодня государствами-участниками этого Договора являются 110 стран. Договор запрещает размещение ядерного оружия или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли.

Увы, этот международный документ не станет препятствием для Пентагона, если он захочет поиграть не в киношные, а в реальные космические войны.

И тут стоит вспомнить слова нашего президента о том, что испытания С-500 "Прометей" успешно завершаются. А что такое С-500? Это мощнейшая мобильная зенитно-ракетная система, сочетающая в себе возможности ПВО и ПРО. И ее название очень точно соответствует назначению.

Согласно древней мифологии титан Прометей защищал людей от произвола богов. Вот и С-500 "Прометей" сможет надежно защитить Россию от внешней агрессии тех сил, которые сегодня взяли на себя роль вершителей судеб всего мира. Даже если угроза будет исходить из космоса. С-500 имеет в составе своего вооружения несколько типов ракет. Самая мощная, как сообщалось в СМИ, носит имя "Нудоль". Именно она способна сбивать даже космические аппараты.

Насколько известно из открытых источников, американский Х-37В работает на высотах от 200 до 750 км. Предположим, на высокой орбите он висит в режиме ожидания. А когда поступит приказ о пуске ядерных снарядов с его борта, он неизбежно должен опуститься на орбиту высотой 200 км, возможно и ниже. Причем, этот маневр займет значительное время, за которое ВКС России без проблем возьмут Х-37В на сопровождение. И в случае реальной опасности этот космический носитель ядерного оружия будет уничтожен ракетами "Нудоль" системы С-500 "Прометей".

Слова главы "Алмаз-Антея", сказанные в ходе марафона "Новое знание", свидетельствуют о том, что разработчики лучших в мире систем и комплексов Воздушно-космической обороны внимательно следят за попытками США милитаризировать космос. И очень скоро Вооруженные силы России смогут отразить удар с околоземных орбит. Так что вполне реально, что основной целью для С-500 "Прометей" станет челнок Х-37В, если на его борту появится ядерное оружие.