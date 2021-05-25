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Умер страдавший от деменции комик Пол Муни

Новости
    25.05.2021, 14:50
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/TheComedyStore Фото: twitter.com/TheComedyStore
Фото: twitter.com/TheComedyStore

Американский комик, актер, сценарист и продюсер, многолетний соратник Ричарда Прайора Пол Муни скончался утром 19 мая в своем доме в Калифорнии на 80-м году жизни.

Как передает TMZ, ссылаясь на подтверждение от семьи Муни, причиной смерти комика стал сердечный приступ, и все реанимационные мероприятия, произведенные прибывшими на вызов парамедиками, успехов не принесли.

Как уточнено, несколько лет назад артист пропал из поля зрения общественности, так как у него обострилась старческая деменция.

Муни родился в 1941 году в Луизиане, вырос в Окленде, Калифорния, где начал карьеру - с цирка. Далее открыв в себе талант к написанию скетчей. Которые и оценил Прайор.

Как сценарист Муни профессионально был в деле с середины 70-х, как актер - тогда же: инспектор Кейн в негритянской комедии "Переезд", "Добрые времена", "История Бадди Холли", "Армейские приключения", "Голливудский расклад", "Замороченные" Спайка Ли, "Знакомьтесь, семейка Блэков", так далее.

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