В индийских штатах Одиша и Западная Бенгалия начали эвакуацию населения

Власти индийских штатов Одиша и Западная Бенгалия начали эвакуацию населения из-за приближающегося циклона "Яас". По данным метеорологов, сильный шторм движется в сторону побережья.

"К утру 26 мая он достигнет северо-западного залива Бенгалии у северного побережья Одиши и Западной Бенгалии", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

По предварительным данным властей штатов, из прибережных районов будет эвакуировано более 140 тысяч человек. Для борьбы с последствиями циклона Национальные силы реагирования на стихийные бедствия развернули в попадающих под его удар штатах более 100 команд специалистов. Ожидается, что циклон принесет очень сильные дожди, которые продлятся с 26 по 28 мая, сильный ветер и волнение на море.