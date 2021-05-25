В Кремле выразили надежду на освобождение задержанной в Минске россиянки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что задержанная ранее в Минске гражданка России София Сапега в ближайшее время окажется на свободе, если, конечно, у белорусских властей нет к ней вопросов по соблюдению закона.

"В этот раз, конечно, исходим из безусловной необходимости соблюдения прав российской гражданки, обеспечения к ней консульского доступа, - сказал Песков журналистам. - Мы надеемся, что она в ближайшее время будет отпущена белорусскими властями, если, конечно, к ней нет никаких вопросов в плане соблюдения закона".

На уточняющий вопрос, известно ли уже о правонарушениях со стороны Сапеги, представитель Кремля заявил, что у него нет такой информации. "Поэтому я делаю оговорку, что если к ней нет вопросов в плане законности, то надеемся, что в ближайшее время после выполнения всех необходимых процедур она будет отпущена", - пояснил он.

"Существуют Венские конвенции и наше Союзное государство. Это позволяет довольно быстро решать подобные инциденты", - отметил Песков.