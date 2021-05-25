В Мадриде сняли все ограничения на передвижение

Власти Мадридского региона сняли последние ограничения на передвижение. Как отмечает агентство EFE, эти меры действовали восемь месяцев - с сентября 2020 года.

Согласно принятым тогда правилам, пределы районов столицы и муниципалитетов автономии, где регистрировалось большое количество инфицированных коронавирусом, разрешалось покидать только в исключительных случаях. Изначально ограничения вводились в 37 районах (из 286), в течение последующих месяцев их число постоянно менялось в зависимости от эпидемиологической обстановки. На прошлой неделе запрет на пересечение периметра действовал в 11 районах, и вот теперь он снят. Впервые за восемь месяцев жители столичного региона могут свободно передвигаться по автономии.

И теперь бизнесмены просят главу сообщества Исабель Диас Аюсо пойти еще дальше и разрешить возобновить ночную жизнь. Клубы и дискотеки в регионе закрыты уже 15 месяцев. Их владельцы обратились к Аюсо с просьбой разрешить им работать хотя бы до двух ночи, такое послабление дали их коллегам в Андалусии. Бизнесмены отмечают, что люди, уставшие от всех ограничений, и так устраивают вечеринки.

Формально клубы возобновили свою работу еще в октябре, но они были вынуждены несколько переквалифицироваться, поскольку танцполы по прямому назначению использовать нельзя, в итоге дискотеки превратились в обычные бары. К тому же закрываться они должны не позже полуночи.