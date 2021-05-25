В Москве мошенник обокрал квартиру случайной знакомой

Мужчина познакомился в Москве с девушкой и представился ей успешным бизнесменом. Видимо, он произвел на нее хорошее впечатление, поэтому получил доступ в ее квартиру. Однажды, когда хозяйки не было дома, он украл часы известного бренда и ювелирные украшения стоимостью около 3 миллионов рублей.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнего мужчину в Красногвардейском проезде. Выяснилось, что украденные вещи он успел продать, а деньги потратить. Задержанный взят под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".