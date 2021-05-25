В правительстве обсудят увеличение срока службы электроники до 10 лет

В России может быть внедрен еврорегламент для производителей крупной и мелкой электроники, чтобы продлить срок их службы. Проработать этот вопрос поручила Минпромторгу и Минэкономразвития вице-премьер Виктория Абрамченко. Со ссылкой на представителя вице-премьера об этом пишет РБК.

Изначально инициатива исходила от Министерства природных ресурсов. В ведомстве указали на правила, вступившие в силу в Европе, согласно которым, производитель обязан снабжать технику подробными инструкциями по ее ремонту и выпускать комплектующие для замены неисправных деталей в течение семи-десяти лет.

Пока речь идет только о бытовой технике, но вскоре закон могут распространить на смарфтоны и ноутбуки. Участники рынка в свою очередь отмечают, что покупатели зачастую меняют гаджеты не из-за поломки, а из-за того, что они "морально устаревают".

Ранее сообщалось, что производители вычислительной техники предложили поменять правила отнесения электроники к отечественной продукции. Консорциум "Вычислительная техника" разработал балльную систему, которая будет оценивать каждый производственный этап по отдельности. Такой проект постановления организация направила на рассмотрение в Минпромторг.

Сейчас для признания электроники отечественной, то есть произведенной на территории России, оценивается доля использованных при производстве иностранных комплектующих в стоимости оборудования, а также устанавливается, какие операции по производству обязательно должны осуществляться в России. Такой механизм уже не соответствует потребностям разработчиков и производителей, считаю в консорциуме.