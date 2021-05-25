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25.05.2021 04:44
Рубрика: В мире

В Техасе могут разрешить ношение пистолетов без спецразрешения

Законодательное собрание американского штата Техас одобрило законопроект, отменяющий необходимость иметь специальное разрешение для ношения пистолета в общественных местах. Об этом пишет Associated Press.

Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Для вступления закона в силу его должен подписать губернатор штата. Если это произойдет, то жители Техаса, не имеющие судимостей за связанные с насилием преступления или каких-либо специальных запретов, смогут носить с собой пистолет в общественных местах, пишет ТАСС.

Отметим, что в данном штате действует одно из самых либеральных законодательств в отношении владения и обращения с оружием - жители Техаса могут носить в общественных местах винтовки, помимо этого снижены требования и стоимость на необходимые тренировки по обращению с оружием. Лицензией на ношение пистолетов в штате владеют более 1,6 миллиона человек.

Ранее сообщалось, о задержании подозреваемого в стрельбе в американском городе Брайан, что в штате Техас. Все случилось на территории городской мебельной фабрики. Злоумышленник открыл стрельбу, в которой один человек погиб и пятеро пострадали.

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