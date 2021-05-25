В Техасе могут разрешить ношение пистолетов без спецразрешения

Законодательное собрание американского штата Техас одобрило законопроект, отменяющий необходимость иметь специальное разрешение для ношения пистолета в общественных местах. Об этом пишет Associated Press.

Для вступления закона в силу его должен подписать губернатор штата. Если это произойдет, то жители Техаса, не имеющие судимостей за связанные с насилием преступления или каких-либо специальных запретов, смогут носить с собой пистолет в общественных местах, пишет ТАСС.

Отметим, что в данном штате действует одно из самых либеральных законодательств в отношении владения и обращения с оружием - жители Техаса могут носить в общественных местах винтовки, помимо этого снижены требования и стоимость на необходимые тренировки по обращению с оружием. Лицензией на ношение пистолетов в штате владеют более 1,6 миллиона человек.

Ранее сообщалось, о задержании подозреваемого в стрельбе в американском городе Брайан, что в штате Техас. Все случилось на территории городской мебельной фабрики. Злоумышленник открыл стрельбу, в которой один человек погиб и пятеро пострадали.