Владельцам Tesla выплатят по 16 тысяч долларов из-за медленной зарядки

В Норвегии суд обязал Tesla выплатить 30 владельцам старых Model S и Model X компенсацию. Каждый клиент компании получит по 16 тысяч долларов (примерно 1 176 000 рублей).

Причинами судебного иска являются медленная зарядка и снижение емкости батареи из-за нового программного обеспечения.

Ещё в 2019 году владельцы вышеупомянутых моделей жаловались, что после обновления ПО запас хода подержанных электромобилей заметно сократился. Данная проблема наблюдается на Model S и Model X, которые оснащаются аккумулятором на 85 кВт∙ч. Такие аккумуляторные батареи были сняты с производства в 2016 году.

Как рассказал изданию Electrek один из владельцев Model S 2014 года выпуска, изначально электрокар мог проехать 247 миль (397 километров). После обновления "дальнобойность" снизилась до 217 миль (349 километров).

Американский автопроизводитель заявил, что обновлённое ПО призвано защитить аккумулятор и увеличить срок его службы. При этом проблема затронула небольшое количество электромобилей. Хотя сегодня в Норвегии числится свыше 10 000 экземпляров Tesla с дефектным программным обеспечением.

Кстати говоря, представители Tesla не явились в суд. Поэтому компания автоматически проиграла процесс. Будет ли производитель электрокаров обжаловать решение суда, неизвестно. Аналогичные иски предпринимаются и в других странах.