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25.05.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 7884 случая COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России выявлено 7 884 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2075
  • 2 Санкт-Петербург 844
  • 3 Московская область 734
  • 4 Ростовская область 190
  • 5 Воронежская область 148
  • 6 Нижегородская область 138
  • 7 Саратовская область 115
  • 8 Иркутская область 110
  • 9 Республика Саха (Якутия) 105
  • 10 Пермский край 98
  • 11 Красноярский край 95
  • 12 Волгоградская область 91
  • 13 Свердловская область 91
  • 14 Краснодарский край 91
  • 15 Ленинградская область 90
  • 16 Республика Крым 90
  • 17 Республика Башкортостан 90
  • 18 Челябинская область 89
  • 19 Ульяновская область 81
  • 20 Самарская область 78
  • 21 Ярославская область 77
  • 22 Тверская область 77
  • 23 Пензенская область 75
  • 24 Новосибирская область 74
  • 25 Республика Бурятия 71
  • 26 Брянская область 71
  • 27 Архангельская область 65
  • 28 Курская область 64
  • 29 Оренбургская область 64
  • 30 Алтайский край 62
  • 31 Белгородская область 60
  • 32 Республика Карелия 59
  • 33 Смоленская область 58
  • 34 Ивановская область 58
  • 35 Липецкая область 58
  • 36 Тульская область 57
  • 37 Тюменская область 56
  • 38 Омская область 56
  • 39 Кемеровская область 56
  • 40 Кировская область 54
  • 41 Калининградская область 51
  • 42 Орловская область 50
  • 43 Республика Чувашия 49
  • 44 Калужская область 48
  • 45 Рязанская область 48
  • 46 Тамбовская область 47
  • 47 Владимирская область 47
  • 48 Удмуртская Республика 45
  • 49 Астраханская область 44
  • 50 Ханты-Мансийский автономный округ 44
  • 51 Вологодская область 41
  • 52 Новгородская область 39
  • 53 Мурманская область 38
  • 54 Республика Дагестан 37
  • 55 Ставропольский край 34
  • 56 Севастополь 32
  • 57 Костромская область 32
  • 58 Приморский край 31
  • 59 Курганская область 30
  • 60 Республика Татарстан 30
  • 61 Республика Хакасия 29
  • 62 Хабаровский край 29
  • 63 Республика Мордовия 28
  • 64 Республика Коми 28
  • 65 Томская область 27
  • 66 Псковская область 25
  • 67 Забайкальский край 25
  • 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 19
  • 69 Республика Марий Эл 15
  • 70 Амурская область 15
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 15
  • 72 Республика Алтай 12
  • 73 Республика Калмыкия 11
  • 74 Карачаево-Черкесская Республика 11
  • 75 Сахалинская область 10
  • 76 Республика Ингушетия 10
  • 77 Республика Северная Осетия-Алания 9
  • 78 Республика Адыгея 8
  • 79 Чеченская Республика 8
  • 80 Камчатский край 7
  • 81 Республика Тыва 5
  • 82 Магаданская область 4
  • 83 Чукотский автономный округ 1
  • 84 Еврейская автономная область 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 017 795 случаев (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ненецкий автономный округ 0%
  • 2. Еврейская автономная область 0,02%
  • 3. Республика Тыва 0,03%
За последние сутки подтверждено 393 смерти
  • Москва 57
  • Санкт-Петербург 46
  • Нижегородская область 18
  • Самарская область 15
  • Московская область 12
  • Краснодарский край 12
  • Ростовская область 12
  • Свердловская область 12
  • Воронежская область 11
  • Ленинградская область 10
  • Владимирская область 8
  • Тверская область 7
  • Волгоградская область 7
  • Алтайский край 7
  • Республика Крым 6
  • Пермский край 6
  • Пензенская область 6
  • Ульяновская область 6
  • Челябинская область 6
  • Красноярский край 6
  • Иркутская область 6
  • Липецкая область 5
  • Смоленская область 5
  • Ставропольский край 5
  • Тюменская область 5
  • Новосибирская область 5
  • Томская область 5
  • Рязанская область 4
  • Тульская область 4
  • Республика Коми 4
  • Калининградская область 4
  • Новгородская область 4
  • Удмуртская Республика 4
  • Оренбургская область 4
  • Саратовская область 4
  • Республика Саха (Якутия) 4
  • Ивановская область 3
  • Курская область 3
  • Ярославская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Вологодская область 3
  • Псковская область 3
  • Республика Бурятия 3
  • Белгородская область 2
  • Орловская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Мурманская область 2
  • Севастополь 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Чувашия 2
  • Кемеровская область 2
  • Республика Адыгея 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Астраханская область 1
  • Республика Дагестан 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Мордовия 1
  • Кировская область 1
  • Омская область 1
  • Забайкальский край 1
  • Приморский край 1
  • Хабаровский край 1
  • Сахалинская область 1

За весь период по России умерло 119 194 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8743 человека
  • Москва 2208
  • Санкт-Петербург 1266
  • Московская область 594
  • Саратовская область 232
  • Ростовская область 166
  • Иркутская область 147
  • Воронежская область 145
  • Псковская область 141
  • Республика Крым 129
  • Тамбовская область 111
  • Липецкая область 109
  • Астраханская область 106
  • Свердловская область 99
  • Краснодарский край 98
  • Республика Башкортостан 98
  • Самарская область 98
  • Курская область 93
  • Архангельская область 92
  • Ульяновская область 90
  • Ленинградская область 89
  • Челябинская область 88
  • Волгоградская область 87
  • Красноярский край 80
  • Калининградская область 79
  • Оренбургская область 78
  • Пермский край 77
  • Нижегородская область 77
  • Алтайский край 73
  • Калужская область 71
  • Орловская область 71
  • Кировская область 71
  • Пензенская область 71
  • Новгородская область 70
  • Ивановская область 69
  • Омская область 68
  • Белгородская область 65
  • Ярославская область 63
  • Курганская область 63
  • Тюменская область 63
  • Ханты-Мансийский автономный округ 62
  • Республика Карелия 61
  • Ставропольский край 59
  • Рязанская область 57
  • Новосибирская область 56
  • Смоленская область 54
  • Тульская область 54
  • Владимирская область 53
  • Кемеровская область 53
  • Костромская область 50
  • Республика Чувашия 48
  • Тверская область 46
  • Республика Бурятия 46
  • Удмуртская Республика 42
  • Республика Хакасия 41
  • Республика Дагестан 38
  • Севастополь 35
  • Хабаровский край 32
  • Вологодская область 30
  • Республика Татарстан 28
  • Забайкальский край 27
  • Брянская область 24
  • Амурская область 22
  • Республика Марий Эл 21
  • Республика Коми 20
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 19
  • Кабардино-Балкарская Республика 17
  • Карачаево-Черкесская Республика 17
  • Республика Калмыкия 15
  • Республика Мордовия 15
  • Приморский край 14
  • Мурманская область 12
  • Республика Алтай 11
  • Республика Северная Осетия - Алания 10
  • Сахалинская область 10
  • Чеченская Республика 8
  • Республика Саха (Якутия) 8
  • Камчатский край 8
  • Республика Адыгея 7
  • Томская область 7
  • Республика Ингушетия 4
  • Магаданская область 4
  • Республика Тыва 2
  • Еврейская автономная область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 632 955.

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