За сутки в России подтверждено 7884 случая COVID-19 в 84 регионах

За последние сутки в России выявлено 7 884 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2075

2 Санкт-Петербург 844

3 Московская область 734

4 Ростовская область 190

5 Воронежская область 148

6 Нижегородская область 138

7 Саратовская область 115

8 Иркутская область 110

9 Республика Саха (Якутия) 105

10 Пермский край 98

11 Красноярский край 95

12 Волгоградская область 91

13 Свердловская область 91

14 Краснодарский край 91

15 Ленинградская область 90

16 Республика Крым 90

17 Республика Башкортостан 90

18 Челябинская область 89

19 Ульяновская область 81

20 Самарская область 78

21 Ярославская область 77

22 Тверская область 77

23 Пензенская область 75

24 Новосибирская область 74

25 Республика Бурятия 71

26 Брянская область 71

27 Архангельская область 65

28 Курская область 64

29 Оренбургская область 64

30 Алтайский край 62

31 Белгородская область 60

32 Республика Карелия 59

33 Смоленская область 58

34 Ивановская область 58

35 Липецкая область 58

36 Тульская область 57

37 Тюменская область 56

38 Омская область 56

39 Кемеровская область 56

40 Кировская область 54

41 Калининградская область 51

42 Орловская область 50

43 Республика Чувашия 49

44 Калужская область 48

45 Рязанская область 48

46 Тамбовская область 47

47 Владимирская область 47

48 Удмуртская Республика 45

49 Астраханская область 44

50 Ханты-Мансийский автономный округ 44

51 Вологодская область 41

52 Новгородская область 39

53 Мурманская область 38

54 Республика Дагестан 37

55 Ставропольский край 34

56 Севастополь 32

57 Костромская область 32

58 Приморский край 31

59 Курганская область 30

60 Республика Татарстан 30

61 Республика Хакасия 29

62 Хабаровский край 29

63 Республика Мордовия 28

64 Республика Коми 28

65 Томская область 27

66 Псковская область 25

67 Забайкальский край 25

68 Ямало-Ненецкий автономный округ 19

69 Республика Марий Эл 15

70 Амурская область 15

71 Кабардино-Балкарская Республика 15

72 Республика Алтай 12

73 Республика Калмыкия 11

74 Карачаево-Черкесская Республика 11

75 Сахалинская область 10

76 Республика Ингушетия 10

77 Республика Северная Осетия-Алания 9

78 Республика Адыгея 8

79 Чеченская Республика 8

80 Камчатский край 7

81 Республика Тыва 5

82 Магаданская область 4

83 Чукотский автономный округ 1

84 Еврейская автономная область 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 017 795 случаев (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Ненецкий автономный округ 0%

2. Еврейская автономная область 0,02%

3. Республика Тыва 0,03% За последние сутки подтверждено 393 смерти Москва 57

Санкт-Петербург 46

Нижегородская область 18

Самарская область 15

Московская область 12

Краснодарский край 12

Ростовская область 12

Свердловская область 12

Воронежская область 11

Ленинградская область 10

Владимирская область 8

Тверская область 7

Волгоградская область 7

Алтайский край 7

Республика Крым 6

Пермский край 6

Пензенская область 6

Ульяновская область 6

Челябинская область 6

Красноярский край 6

Иркутская область 6

Липецкая область 5

Смоленская область 5

Ставропольский край 5

Тюменская область 5

Новосибирская область 5

Томская область 5

Рязанская область 4

Тульская область 4

Республика Коми 4

Калининградская область 4

Новгородская область 4

Удмуртская Республика 4

Оренбургская область 4

Саратовская область 4

Республика Саха (Якутия) 4

Ивановская область 3

Курская область 3

Ярославская область 3

Республика Карелия 3

Вологодская область 3

Псковская область 3

Республика Бурятия 3

Белгородская область 2

Орловская область 2

Тамбовская область 2

Мурманская область 2

Севастополь 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Республика Башкортостан 2

Республика Чувашия 2

Кемеровская область 2

Республика Адыгея 1

Республика Калмыкия 1

Астраханская область 1

Республика Дагестан 1

Республика Марий Эл 1

Республика Мордовия 1

Кировская область 1

Омская область 1

Забайкальский край 1

Приморский край 1

Хабаровский край 1

Сахалинская область 1 За весь период по России умерло 119 194 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8743 человека Москва 2208

Санкт-Петербург 1266

Московская область 594

Саратовская область 232

Ростовская область 166

Иркутская область 147

Воронежская область 145

Псковская область 141

Республика Крым 129

Тамбовская область 111

Липецкая область 109

Астраханская область 106

Свердловская область 99

Краснодарский край 98

Республика Башкортостан 98

Самарская область 98

Курская область 93

Архангельская область 92

Ульяновская область 90

Ленинградская область 89

Челябинская область 88

Волгоградская область 87

Красноярский край 80

Калининградская область 79

Оренбургская область 78

Пермский край 77

Нижегородская область 77

Алтайский край 73

Калужская область 71

Орловская область 71

Кировская область 71

Пензенская область 71

Новгородская область 70

Ивановская область 69

Омская область 68

Белгородская область 65

Ярославская область 63

Курганская область 63

Тюменская область 63

Ханты-Мансийский автономный округ 62

Республика Карелия 61

Ставропольский край 59

Рязанская область 57

Новосибирская область 56

Смоленская область 54

Тульская область 54

Владимирская область 53

Кемеровская область 53

Костромская область 50

Республика Чувашия 48

Тверская область 46

Республика Бурятия 46

Удмуртская Республика 42

Республика Хакасия 41

Республика Дагестан 38

Севастополь 35

Хабаровский край 32

Вологодская область 30

Республика Татарстан 28

Забайкальский край 27

Брянская область 24

Амурская область 22

Республика Марий Эл 21

Республика Коми 20

Ямало-Ненецкий автономный округ 19

Кабардино-Балкарская Республика 17

Карачаево-Черкесская Республика 17

Республика Калмыкия 15

Республика Мордовия 15

Приморский край 14

Мурманская область 12

Республика Алтай 11

Республика Северная Осетия - Алания 10

Сахалинская область 10

Чеченская Республика 8

Республика Саха (Якутия) 8

Камчатский край 8

Республика Адыгея 7

Томская область 7

Республика Ингушетия 4

Магаданская область 4

Республика Тыва 2

Еврейская автономная область 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 632 955. Эксперт: Опасность новых штаммов коронавируса сильно преувеличена