За сутки в России подтверждено 7884 случая COVID-19 в 84 регионах

За последние сутки в России выявлено 7 884 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2075
- 2 Санкт-Петербург 844
- 3 Московская область 734
- 4 Ростовская область 190
- 5 Воронежская область 148
- 6 Нижегородская область 138
- 7 Саратовская область 115
- 8 Иркутская область 110
- 9 Республика Саха (Якутия) 105
- 10 Пермский край 98
- 11 Красноярский край 95
- 12 Волгоградская область 91
- 13 Свердловская область 91
- 14 Краснодарский край 91
- 15 Ленинградская область 90
- 16 Республика Крым 90
- 17 Республика Башкортостан 90
- 18 Челябинская область 89
- 19 Ульяновская область 81
- 20 Самарская область 78
- 21 Ярославская область 77
- 22 Тверская область 77
- 23 Пензенская область 75
- 24 Новосибирская область 74
- 25 Республика Бурятия 71
- 26 Брянская область 71
- 27 Архангельская область 65
- 28 Курская область 64
- 29 Оренбургская область 64
- 30 Алтайский край 62
- 31 Белгородская область 60
- 32 Республика Карелия 59
- 33 Смоленская область 58
- 34 Ивановская область 58
- 35 Липецкая область 58
- 36 Тульская область 57
- 37 Тюменская область 56
- 38 Омская область 56
- 39 Кемеровская область 56
- 40 Кировская область 54
- 41 Калининградская область 51
- 42 Орловская область 50
- 43 Республика Чувашия 49
- 44 Калужская область 48
- 45 Рязанская область 48
- 46 Тамбовская область 47
- 47 Владимирская область 47
- 48 Удмуртская Республика 45
- 49 Астраханская область 44
- 50 Ханты-Мансийский автономный округ 44
- 51 Вологодская область 41
- 52 Новгородская область 39
- 53 Мурманская область 38
- 54 Республика Дагестан 37
- 55 Ставропольский край 34
- 56 Севастополь 32
- 57 Костромская область 32
- 58 Приморский край 31
- 59 Курганская область 30
- 60 Республика Татарстан 30
- 61 Республика Хакасия 29
- 62 Хабаровский край 29
- 63 Республика Мордовия 28
- 64 Республика Коми 28
- 65 Томская область 27
- 66 Псковская область 25
- 67 Забайкальский край 25
- 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 19
- 69 Республика Марий Эл 15
- 70 Амурская область 15
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 15
- 72 Республика Алтай 12
- 73 Республика Калмыкия 11
- 74 Карачаево-Черкесская Республика 11
- 75 Сахалинская область 10
- 76 Республика Ингушетия 10
- 77 Республика Северная Осетия-Алания 9
- 78 Республика Адыгея 8
- 79 Чеченская Республика 8
- 80 Камчатский край 7
- 81 Республика Тыва 5
- 82 Магаданская область 4
- 83 Чукотский автономный округ 1
- 84 Еврейская автономная область 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 017 795 случаев (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ненецкий автономный округ 0%
- 2. Еврейская автономная область 0,02%
- 3. Республика Тыва 0,03%
За последние сутки подтверждено 393 смерти
- Москва 57
- Санкт-Петербург 46
- Нижегородская область 18
- Самарская область 15
- Московская область 12
- Краснодарский край 12
- Ростовская область 12
- Свердловская область 12
- Воронежская область 11
- Ленинградская область 10
- Владимирская область 8
- Тверская область 7
- Волгоградская область 7
- Алтайский край 7
- Республика Крым 6
- Пермский край 6
- Пензенская область 6
- Ульяновская область 6
- Челябинская область 6
- Красноярский край 6
- Иркутская область 6
- Липецкая область 5
- Смоленская область 5
- Ставропольский край 5
- Тюменская область 5
- Новосибирская область 5
- Томская область 5
- Рязанская область 4
- Тульская область 4
- Республика Коми 4
- Калининградская область 4
- Новгородская область 4
- Удмуртская Республика 4
- Оренбургская область 4
- Саратовская область 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Ивановская область 3
- Курская область 3
- Ярославская область 3
- Республика Карелия 3
- Вологодская область 3
- Псковская область 3
- Республика Бурятия 3
- Белгородская область 2
- Орловская область 2
- Тамбовская область 2
- Мурманская область 2
- Севастополь 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Чувашия 2
- Кемеровская область 2
- Республика Адыгея 1
- Республика Калмыкия 1
- Астраханская область 1
- Республика Дагестан 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Омская область 1
- Забайкальский край 1
- Приморский край 1
- Хабаровский край 1
- Сахалинская область 1
За весь период по России умерло 119 194 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8743 человека
- Москва 2208
- Санкт-Петербург 1266
- Московская область 594
- Саратовская область 232
- Ростовская область 166
- Иркутская область 147
- Воронежская область 145
- Псковская область 141
- Республика Крым 129
- Тамбовская область 111
- Липецкая область 109
- Астраханская область 106
- Свердловская область 99
- Краснодарский край 98
- Республика Башкортостан 98
- Самарская область 98
- Курская область 93
- Архангельская область 92
- Ульяновская область 90
- Ленинградская область 89
- Челябинская область 88
- Волгоградская область 87
- Красноярский край 80
- Калининградская область 79
- Оренбургская область 78
- Пермский край 77
- Нижегородская область 77
- Алтайский край 73
- Калужская область 71
- Орловская область 71
- Кировская область 71
- Пензенская область 71
- Новгородская область 70
- Ивановская область 69
- Омская область 68
- Белгородская область 65
- Ярославская область 63
- Курганская область 63
- Тюменская область 63
- Ханты-Мансийский автономный округ 62
- Республика Карелия 61
- Ставропольский край 59
- Рязанская область 57
- Новосибирская область 56
- Смоленская область 54
- Тульская область 54
- Владимирская область 53
- Кемеровская область 53
- Костромская область 50
- Республика Чувашия 48
- Тверская область 46
- Республика Бурятия 46
- Удмуртская Республика 42
- Республика Хакасия 41
- Республика Дагестан 38
- Севастополь 35
- Хабаровский край 32
- Вологодская область 30
- Республика Татарстан 28
- Забайкальский край 27
- Брянская область 24
- Амурская область 22
- Республика Марий Эл 21
- Республика Коми 20
- Ямало-Ненецкий автономный округ 19
- Кабардино-Балкарская Республика 17
- Карачаево-Черкесская Республика 17
- Республика Калмыкия 15
- Республика Мордовия 15
- Приморский край 14
- Мурманская область 12
- Республика Алтай 11
- Республика Северная Осетия - Алания 10
- Сахалинская область 10
- Чеченская Республика 8
- Республика Саха (Якутия) 8
- Камчатский край 8
- Республика Адыгея 7
- Томская область 7
- Республика Ингушетия 4
- Магаданская область 4
- Республика Тыва 2
- Еврейская автономная область 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 632 955.