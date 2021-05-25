Захарова: Консул встретится с задержанной в Минске гражданкой РФ

Российская сторона получила официальное разрешение от минских властей на встречу консула с гражданкой РФ, летевшей рейсом авиакомпании Ryanair и задержанной 23 мая. Об этом журналистам рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Разрешение на встречу российского консула с С. Сапегой получено. Ожидаем, что в ближайшее время встреча состоится", - цитируют представителя МИД РФ информагентства.

Как заявляла во вторник Мария Захарова, белорусская сторона ранее подтвердила факт задержания гражданки России С. А. Сапеги на 72 часа в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Беларуси. Ранее глава МИД Беларуси Владимир Макей в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заверил своего коллегу, что доступ консульских сотрудников посольства РФ к российской гражданке будет обеспечен.