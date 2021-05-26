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Актер, музыкант и режиссер фильмов ужасов Роберт Холл умер в 47 лет

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    26.05.2021, 14:59
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/almosthumanfx Фото: instagram.com/almosthumanfx
Фото: instagram.com/almosthumanfx

На 48-м году жизни 24 мая скончался в Лос-Анджелесе Роберт Холл. Холл был актером, режиссером, сценаристом, продюсером, музыкантом, клипмейкером, а также уважаемым в индустрии специалистом по гриму и спецэффектам.

Некрологи и воспоминания коллег о работе с Холлом собрал портал Bloody Disgusting.

Официальная причина смерти пока не называется.

Роберт Грин Холл родился в 1973-м в Детройте. В индустрии - с первой половины 90-х. На счету Холла как гримера и создателя спецэффектов - десятки заметных проектов: "Похитители тел" 93-го, второй "Эйс Вентура", "Джуманджи", "Реликт", "Остров доктора Моро" 96-го, второй и третий "Чернокнижники", "Секретные материалы: Битва за будущее", третья часть "От заката до рассвета", "Баффи - истребительница вампиров" и "Ангел", "Светлячок", "Кости", "Терминатор: Битва за будущее", "В финале Джон умрет", серия "Паранормальное явление", масса прочих.

Как режиссер работал на сериалах "Клиника страха", "Оборотень", дилогии "Похороненная". Как актер появляется в ремейке "Карантина" и хорроре "Дверь".

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