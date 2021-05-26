Amazon купил кинокомпанию MGM вместе с "Джеймсом Бондом"

Компания Amazon купила киностудию Metro-Goldwyn-Mayer. Как сообщает Variety, сумма сделки составила 8,45 млрд долларов - это вторая по величине покупка для корпорации Джеффа Безоса после приобретения сети магазинов Whole Foods за 13,7 млрд долларов в 2017 году.

После оформления документов к Amazon перейдут права на такие франшизы как "Робокоп", "Молчание ягнят", "Рокки", "Основной инстинкт", Tomb Raider и многие другие - всего более 4 000 фильмов и более 17 000 ТВ-шоу.

Интереснее ситуация вырисовывается с "Джеймсом Бондом". Дело в том, что права на серию про самого известного в мире шпиона MGM раньше делила c компанией Eon Productions, которая распоряжается практически всем: от маркетинга и кастинга до дистрибуции. Это значит, что теперь Amazon придётся согласовывать с Eon каждый шаг, касающийся франшизы, и просто так организовать премьеру следующего фильма на Amazon Prime Video не получится.

Новая картина "Не время умирать", последняя с участием Дэниэла Крэйга в главной роли, после множества переносов должна выйти в прокат 30 сентября 2021 года.