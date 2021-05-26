Аналитик заявил о "дыре" в 15 млрд долларов в валютном балансе банков

Отрицательные чистые валютные активы банков к 1 мая достигли 15 млрд долларов, что стало рекордной "дырой" в валютном балансе российской банковской системы. Об этом РИА Новости рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий со ссылкой на статистику Центробанка.

"Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля", - объяснил эксперт.

По словам Осадчего, отрицательные чистые валютные активы сформировались еще в ноябре и продолжали расти вплоть до мая.

На 1 мая банки располагали лишь 12,2 млрд долларов, в то время как у населения было 91,3 млрд долларов.