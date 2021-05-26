Новости

ФСИН опроверг отъезд Михаила Ефремова из колонии 10:50
На 65 улицах Москвы откроют временные велополосы 10:47
Еще в одном регионе России введен режим ЧС 10:39
Фрегат "Адмирал Григорович" провел стрельбы ракетами в Черном море 10:32
В Якутии будет создан Конституционный совет вместо упраздняемого суда 10:32
В Московском зоопарке вылупился птенец редкого журавля 10:26
Кабмин РФ утвердил программу подготовки к проведению ЕВРО-2020 10:15
Мощный ураган обрушился на восточное побережье Индии 10:15
Сергунина: В Москве пройдет акселерационная программа для представителей креативных индустрий 10:11
Москвичи начали сдавать "однушки" по 100 тысяч рублей 10:00
Суд начал рассматривать новое дело в отношении "ангарского маньяка" 10:00
Аналитик заявил о "дыре" в 15 млрд долларов в валютном балансе банков 09:54
Сергей Шойгу обсудил с армянским коллегой ситуацию в Нагорном Карабахе 09:51
Гребцы из Чили продолжат подготовку к Олимпийским играм на Алтае 09:51
Испытана антидроновая сигнализация с АФАР 09:49
Собянин: В этом году на ВДНХ будет открыто около 15 новых общественных пространств 09:41
В Якутии двое детей погибли после пожара в частном доме 09:41
Три человека задержаны по делу о падении кабины фуникулера в Италии 09:40
В Дагестане проливные ливни размыли автодороги 09:40
В Томской области отец с сыновьями избили сотрудника ДПС 09:39
Мужчину с партией наркотиков задержали в Московской области 09:37
Стрельбу робота "Маркер" по движущимся целям показали на видео 09:31
В Иркутске бродячие собаки в погоне за котом разломали внедорожник 09:28
Кабмин направит 1 млрд рублей на разработку туристических территориальных планов 09:26
Власти Москвы заявили о скором запуске беспилотного трамвая 09:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
26.05.2021 09:54
Рубрика: Экономика

Аналитик заявил о "дыре" в 15 млрд долларов в валютном балансе банков

Текст: Матвей Линник
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Отрицательные чистые валютные активы банков к 1 мая достигли 15 млрд долларов, что стало рекордной "дырой" в валютном балансе российской банковской системы. Об этом РИА Новости рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий со ссылкой на статистику Центробанка.

ЦБ: Банки в марте ввезли в РФ максимальный объем евро за год

"Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля", - объяснил эксперт.

По словам Осадчего, отрицательные чистые валютные активы сформировались еще в ноябре и продолжали расти вплоть до мая.

На 1 мая банки располагали лишь 12,2 млрд долларов, в то время как у населения было 91,3 млрд долларов.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Володин объяснил необходимость адресной поддержки регионов
Сергей Шойгу обсудил с армянским коллегой ситуацию в Нагорном Карабахе
Байден назвал контрпродуктивными санкции против "Северного потока-2"
Пушков предрек тяжелые времена "слетевшей с катушек" Америке
Прибывшие в Сирию Ту-22М3 совершили полеты над Средиземным морем
Как улучшить свою кредитную историю и не стать жертвой мошенников
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов