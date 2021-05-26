Анонсирован комикс о приключениях Бэтмена в России

Издательство DC готовит к выпуску комикс-антологию Batman: The World. В нее войдут истории о Темном рыцаре от творческих коллективов со всего мира.

Среди 14 стран-участниц есть и Россия. За приключения Защитника Готэма в нашей стране будут отвечать сценаристы Егор Прутов и Кирилл Кутузов и художница Наталья Заидова. Последние двое в свое время успели потрудиться над различными проектами по франшизе "Майор Гром".

Издательство "Азбука" выпустит у нас комикс в двух вариантах с различными обложками - с общей международной и с Бэтменом на фоне Храма Василия Блаженного.