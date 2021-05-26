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26.05.2021 20:55
Рубрика: Общество

Более 33,3 тысячи военнослужащих вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

В среду, 26 мая, Минобороны РФ сообщило последние сведения об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. По данным, приведенным в специальном бюллетене на сайте ведомства, только за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 29 военнослужащих. А общее количество солдат и офицеров, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло 33 444 человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и второго отрицательного теста на коронавирус сняли с медицинского контроля более 115,4 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 274 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 216 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Двоих лечат гражданские медики. 56 человек изолированы на дому. Сообщается, что у одного инфицированного коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных симптомов болезни нет.

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Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 18 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 59 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 908 человек, 221 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более чем 22,2 тысячи пациентов, из которых свыше 7,2 тысячи гражданские. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

Общество Здоровье Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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