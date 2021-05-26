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Элджею грозит лишение прав за отказ от освидетельствования

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    26.05.2021, 20:50
Текст:   Богдан Бобров
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Российский хип-хоп-исполнитель Элджей в ночь с 25 на 26 мая на проспекте Маршала Жукова в Москве вызвал подозрения в собственной трезвости у остановивших его сотрудников ГИБДД.

Фото: instagram.com/kravetsalena
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Как пишет ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах, от прохождения медицинского освидетельствования артист отказался.

В результате стражи порядка составили на него административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 12.26 КоАП "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

При таком раскладе рэперу грозит наказание в виде штрафа (30 тысяч рублей) и лишения права управления транспортными средствами - от полутора до двух лет.

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