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26.05.2021 12:53
Рубрика: В мире

Еврокомиссия закроет в Брюсселе половину офисных зданий к 2030 году

Текст: Александр Саможнев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Еврокомиссия планирует закрыть половину из своих 50 офисных зданий по всему Брюсселю к 2030 году. По замыслу устроителей, служебные помещения должны быть объединены, а сотрудникам разрешат работать на дому.

Фото: iStock
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"Европейская комиссия должна стать "более экологичной" за счет сокращения выбросов в атмосферу в зданиях и "более цифровой" с учетом сохранения работы на дому в качестве стандартной практики после окончания пандемии коронавируса", - цитирует портал brusselsreporter.com еврокомиссара по бюджету и администрации Йоханнеса Хана, ответственного за управление офисными зданиями.

По словам Хана, в течение следующих 10 лет в столице ЕС останется всего 25 офисных зданий. Преобразования будут осуществлены в соответствии с долгосрочной строительной политикой до 2030 года. Как и все государственные и частные организации ЕК ищет наиболее приемлемый баланс между офисной и домашней работой в долгосрочной перспективе. Это является новой нормой.

Еврокомиссар также отметил, что более 90 процентов сотрудников высказались в ходе опроса за то, чтобы два-три дня в неделю работать на дому. В этой связи офисные площади будут повсеместно приспособлены для работы в цифровом формате. Все детали по оплате труда в уделенном режиме предстоит обсудить с профсоюзами.

Несмотря на закрытие половины зданий, общая площадь офисов Еврокомиссии сократится лишь на 25 процентов - с почти 780 до примерно 580 тысяч квадратных метров. Планируется объединить политические департаменты, называемые генеральными директоратами, и разместить их в более просторные здания.

В конечном итоге, управление Еврокомиссией будет сосредоточено в двух центрах, которые располагаются вокруг площади Шумана и в район площади Рогира. Офисные здания в Эвере, Элсене и Оудергеме будут освобождены.

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