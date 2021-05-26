Глава Минобороны Беларуси заявил о высокой активности стран НАТО у границ республики

Милитаризация сопредельных государств на фоне масштабной информационной агрессии создает, по мнению министра обороны Беларуси Виктора Хренина, напряженную обстановку на границе республики. Выступая 26 мая в Овальном зале дома правительств, глава военного ведомства дал понять, что основная причина эскалации заключается в устремлении НАТО и Европейского союза "беспрепятственно диктовать свою волю".

Прежде всего, демонстрирует устойчивый рост, по его данным, количество военных маневров, которые осуществляются вблизи белорусской границы. "Только сейчас в Европе проводится около 20 учений. В них задействованы более 72 тысяч военнослужащих, около 3,5 тысяч единиц военной техники и свыше 300 летательных аппаратов", - уточнил министр. Наиболее масштабным он назвал учение "Защитник Европы-2021", в котором участвуют 24 европейских страны с привлечением более тридцати тысяч военнослужащих.

Для приема и размещения войск передового присутствия НАТО западные соседи РБ продолжают совершенствовать свою военную инфраструктуру. Завершена, в частности, модернизация пяти аэродромов, что обеспечивает базирование до 200 боевых самолетов. Продолжается совершенствование еще семи аналогичных центров. "Это существенный удар по балансу сил в регионе, который повышает вероятность развития событий по югославскому варианту", - полагает Хренин.

Указав на активизацию демонстративных полетов авиации США в воздушном пространстве сопредельных государств, он отметил и высокую интенсивность разведывательной деятельности вооруженных сил НАТО. Только за прошлую неделю, уточнил генерал-лейтенант, отмечено три таких полета в 30 км от границы РБ. Он не исключает, что в ходе них "отрабатывается нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам Республики Беларусь".

Активно модернизируются, констатирует военачальник, морские базы и порты, что повышает возможности по приему десантных и ударных кораблей альянса. В частности, в Польше создается передовой плацдарм для заблаговременного хранения техники и материальных средств армии США. Осуществляется наращивание ударно-наступательных возможностей польской армии, численность которой к 2025 году может увеличиться в 1,5 раза, составив 200 тысяч, - заявил министр.

Проводится реконструкция учебных центров и полигонов для обеспечения деятельности воинских контингентов НАТО. Буквально в 15 км от белорусской границы, сообщил он, на постоянной основе на литовском полигоне в Пабраде находится батальонная тактическая группа войск НАТО.

"Все вышеперечисленные факты являются не чем иным, как мерами заблаговременной подготовки к ведению военных действий. Они вызывают беспокойство и озабоченность, что требует принятия ответных мер", - резюмировал министр обороны Беларуси.