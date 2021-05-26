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Ночью по лесу идёт сахалар

Рецензии
    26.05.2021, 18:53
Текст:   Алексей Литовченко
Посреди якутского нигде, в месте, которое "даже шаманы обходят стороной", проживают старик со своею старухой и их сын. К ним в гости из города наведывается второй сын в компании жены и собственного отпрыска. Сразу по приезде он принимается настойчиво просить отца продать дом, так как позарез ему нужно серьёзным людям долг отдать, иначе кирдык. День проходит в напряжённых переговорах и локальных конфликтах всех со всеми: до кучи брат ревнует к брату и абьюзит жену, свекровь ворчит на невестку, мелкий хулиганит. А ночью пробуждается Древнее Зло. Пробуждается - и давай людишек кошмарить. Потому что думать надо, прежде чем выкорчёвывать особо крепко засевшие пни в месте, которое "даже шаманы обходят стороной". А то поди знай, чего там под теми пнями может быть закопано.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сюжет нового фильма Костаса Марсаана "Иччи", как видим, не слишком затейлив, зато крайне нажорист. Первым делом идёт густая, концентрированная драма. Гуще как будто, чем нужно, и по объёму неслабая. Все нюансы отношений между членами большой семьи и черты их характеров подробнейше расписываются и грамотно компонуются таким образом, чтобы никому там жизнь мёдом ни секунды не казалась.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом, учитывая, что в перечне действующих лиц присутствует русская девушка, отношения фактически ещё и межнациональный характер имеют. Впрочем, никак прямо не выраженный. Просто надо было разбавить сугубо автохтонный якутский состав узнаваемым лицом для облегчения восприятия широкой публикой, вот Марину Васильеву и взяли, почему бы нет.

Затем, когда все уже основательно так переругались-пересобачились, Костас Марсаан выворачивает драму мясом наружу и наваливает жирнейшей дремучей хтони всех сортов. Обильно, ударными темпами, прямо из самых глубин экскаваторным ковшом зачерпывает с горкой и кидает сверху. Только одну порцию еле-еле переваришь, как уже следующая накрывает.

Визуализирован этот процесс как череда мороков, коварных видений, которые нечистая сила наводит на героев, блуждающих по тёмным чащам. Видения то перетекают одно в другое, то одно в другое по-матрёшечному складываются, и вскоре уже непонятно, что вообще реально, а что нет, и существует ли ещё что-нибудь реальное, потому как не прослеживается в этом дурном мистическом трипе системы. Хотя фрагменты чего-то причинно-следственного иногда попадаются: вот чьи-то потревоженные останки, вот флэшбэк про некую девочку в страшной маске, вот сцена шаманского ритуала. Но это, не исключено, тоже морок. Обман, чтобы собрать души. Или нет.

Тут Костас Марсаан молодец, к потустороннему здраво подходит, с умом и уважительным трепетом, как к иррациональному и непостижимому. В многомерных пространствах языческого фольклора своей малой родины ориентируется уверенно, с любовью и умеючи про них рассказывает, а самое главное - здорово показывает: как если бы "Ведьму из Блэр" снимал Ари Астер, в таком примерно ключе. Только когда приходит пора из потустороннего назад возвращаться, возникают затруднения. Не найдя изящного выхода - а попросту говоря, видимо, не придумав, как череду мороков закруглить и подвести к развязке, - Костас Марсаан прорубает меж двумя мирами неизящную дыру избитейшим приёмом из разряда "ничего этого не было". Чем общее впечатление, признаться, смазывает.

Но это, в конце концов, вовсе не критично и достоинств не умаляет. Даже с кривоватым финалом (впрочем, не каждый зритель этот изъян и усмотрит) "Иччи" объективно место в топе лучших жанровых картин 2021 года себе уже застолбил - рядышком с ещё одним релизом из Якутии, ошеломительным "Чёрным снегом" Степана Бурнашева. Вот так незаметно якутское кино, о котором последние годы так много говорили, зачастую перехваливая (тот же "Мой убийца", предыдущий фильм Марсаана, при всей своей обаятельности кустарностью изрядно отдавал), скакнуло на мировой уровень. Через пару лет, глядишь, и Bloomhouse разорим такими темпами.

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