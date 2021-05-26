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26.05.2021,  
08:10
Текст:  Олег Корякин

Израильский "Железный купол" сбил собственный беспилотник

Израильский "Железный купол" случайно сбил собственный беспилотник.
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Армия обороны Израиля подтвердила, что батарея "Железного купола" случайно сбила израильский беспилотник Skylark.

Об инциденте сообщает портал The Drive со ссылкой на издание Нaaretz.

Неизвестно, какая именно модель дрона была уничтожена. Но ЦАХАЛ в основном использует Skylark I, который предназначен для запуска вручную с помощью системы, напоминающей рогатку. Он весит семь килограммов, практически не заметен в воздухе, оснащен прямой видеосвязью и может летать до трех часов при любых погодных условиях.

Инцидент вызвал серьезную озабоченность у израильских чиновников. Возникает вопрос, как поведет себя "Железный купол" в будущих операциях, когда в небе будет одновременно находиться большое количество как дружественных, так и вражеских дронов.

Фото: Андрей Стенин \ РИА Новости
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"Сбитый беспилотник вызывает сомнения в том, что ЦАХАЛ достаточно подготовлен и обладает необходимыми возможностями для ведения длительных боевых действий без ущерба для собственных сил", - пишет Нaaretz. Также издание напоминает о том, что во время конфликта между Израилем и Газой воздушное пространство оставалось открытым для гражданской авиации поскольку, израильские чиновники привели доводы о том, что "Железный купол" способен отличать враждебные самолеты от тех, что не представляют угрозы.

Портал The Drive в свою очередь отмечает: маловероятно, что Skylark и другие беспилотники аналогичного размера, и даже некоторые более крупные конструкции, несут коммерческие транспондеры, не говоря уже о системах опознавания "свой-чужой", установленных на военных самолетах. А значит в будущем "Железный купол" может столкнуться с той же проблемой.

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