Кабмин РФ утвердил программу подготовки к проведению ЕВРО-2020

Кабмин РФ утвердил программу по подготовке к проведению игр чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в постановлении правительства. Всего запланировано семь игр.
"Документ включает 15 мероприятий". Среди них подготовка стадиона "Санкт-Петербург" и тренировочных полей.
Отмечается, что вся инфраструктура должна полностью соответствовать требованиям UEFA.
Расписание игр:
12 июня - Бельгия - Россия
14 июня - Польша - Словакия
16 июня - Финляндия - Россия
18 июня - Швеция - Словакия
21 июня - Финляндия - Бельгия
23 июня - Швеция - Польша
2 июля - Четвертьфинал