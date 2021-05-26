Кабмин РФ утвердил программу подготовки к проведению ЕВРО-2020

Кабмин РФ утвердил программу по подготовке к проведению игр чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в постановлении правительства. Всего запланировано семь игр.

"Документ включает 15 мероприятий". Среди них подготовка стадиона "Санкт-Петербург" и тренировочных полей.

Отмечается, что вся инфраструктура должна полностью соответствовать требованиям UEFA.

Расписание игр:

12 июня - Бельгия - Россия

14 июня - Польша - Словакия

16 июня - Финляндия - Россия

18 июня - Швеция - Словакия

21 июня - Финляндия - Бельгия

23 июня - Швеция - Польша

2 июля - Четвертьфинал