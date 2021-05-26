Кабмин выделит 3,3 млрд рублей на производство тестов на коронавирус

Роспотребнадзор получит более 3,3 млрд рублей на производство тест-систем для обнаружения коронавируса и расшифровку геномов вируса. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что деньги будут выделены из резервного фонда правительства РФ. Непосредственно на производство медицинских изделий (тест-систем для выявления коронавируса) из этой суммы будет выделено 2 958 769,2 тыс. рублей.

В распоряжении также отмечается, что на выделенные средства произведут порядка 29 млн таких тестов.