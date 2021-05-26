Кириенко: У России нет цели ограничить работу зарубежных IT-компаний

Государство не ставит перед собой цель ограничивать участие иностранных компаний на российском рынке, но они должны соблюдать законы РФ, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая в среду на коллегии Роскомнадзора.

Государству крайне важно сохранить баланс, где есть доступность современных интернет-технологий и нормальная конкуренция между компаниями​​​. "Мы должны добиться того, чтоб любая иностранная компания, работающая на территории России, с уважением относилась к людям, которые живут и работают в России, а значит с уважением относится к законам, которые действуют на территории РФ", - сказал Кириенко.

Он отметил, что задачи, которые стоят перед Роскомнадзором, будут увеличиваться с ростом влияния интернета в современной жизни и увеличением рисков. Пандемия и другие вызовы ускорили переход многих сфер жизни в онлайн. И это вызывает к жизни новые типы угроз, с которыми ведомству предстоит бороться.